Жінка заробляє понад 250 000 гривень на місяць, вдаючи, що у неї зламані ноги (фото)

Нещасний випадок, який стався декілька років тому, надихнув її на нову кар'єру.

Британка заробляє 5 000 фунтів стерлінгів на місяць (понад 250 000 гривень), прикидаючись, що у неї зламані ноги.

Про це пише Daily Star.

36-річна Глоя Велш отримала перелом ноги сім років тому після падіння з таксі. У червні 2017 року вона мала розпочати нову роботу, але нездатність ходити призвела до розірвання контракту, через що вона опинилася у скрутному фінансовому становищі і була змушена продати свій будинок.

Однак під час локдауну 2020 року вона вирішила спробувати себе в OnlyFans, де отримала незвичний запит на створення контенту в гіпсі на нозі.

Вона пригадала: "Я подумала: "Ну, я вже була в гіпсі раніше, то чому б і ні?". Це дивно, але я думаю, що це все фетиш дівчини в біді".

Глоя Велш / Фото: SWNS

Зараз Глоя годинами займається виготовленням власних гіпсових зліпків і задовольняє запити своїх відданих прихильників на OnlyFans.

Вона прокоментувала: "Це досить складно, і це жах, щоб його зняти, але це такі хороші гроші! Я навіть придбала милиці, щоб завершити образ".

Серед прохань її підписників – прикинутися, що у неї зламані шия і ноги, а також зробити гіпс для всього тіла, що, за її словами, вона зробить лише за велику суму. "У мене є все необхідне обладнання, накласти гіпс важко, це так брудно, а намагатися його зняти – жахливо. Я роблю все сама".

Глоя Велш / Фото: SWNS

Один з фанатів також попросив Глою накласти гіпс на всі кінцівки і зробити фальшивий живіт вагітної, сидячи в колісному кріслі. "У цій індустрії мене ніщо не шокує", - заявила вона.

Перед тим, як зануритися у світ контенту для дорослих, Глоя 13 років працювала в модельній індустрії.

"Зараз я отримую 5 000 фунтів стерлінгів на місяць лише за те, що знімаюся в акторських роботах, тому що це дуже нішева професія".

Глоя Велш / Фото: SWNS

Але справжнім джерелом заробітку для Глої є вдягання панчіх і колготок. На цьому вона заробляє приголомшливі 40 000 фунтів стерлінгів на місяць. Глоя вважає, що продовжуватиме випускати свій унікальний бренд контенту для дорослих.

"Мене завжди просили робити дивні речі, мене приковували до стільця і лоскотали, я досить відкрита".

Вона переконана, що ніколи не змогла б заробити стільки грошей на звичайній роботі, і вважає, що могла б займатися цим нескінченно довго: "Здається, людям подобаються всі ці жіночі штучки, тож у певному сенсі, чим старше ти стаєш, тим легше заробляти гроші".

Нагадаємо, чоловік провалив співбесіду через 2 хвилини після незграбної відповіді на просте запитання. Достатньо лише одного невірного руху, щоб зруйнувати всі шанси на отримання роботи.

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