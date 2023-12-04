Жінка заскочила коханого на зраді та викинула його речі із шостого поверху – відео

У результаті, її забрали до лікарні.

Лють жінки потрапила на камеру, коли вона викидала з балкона одяг невірного хлопця.

Про це пише Daily Star.

Шалений епізод почався як реакція на те, що 34-річна жінка прийшла додому і виявила свого хлопця в ліжку з іншою жінкою. Мешканка Нью-Йорка розлютилася і прикрасила бруклінський тротуар його речами. Також донизу полетіли ваза, пуф, дзеркало та дрібна кухонна техніка. Інцидент зафіксували на камеру сусіди.

Поки звучить сирена машини швидкої допомоги, сусідка, яка знімала все на відео, показала гору речей, що накопичувалася внизу. "Вона влаштовує шоу. Вона все ще розкидає речі, а поліцейські зараз зовні", - сказала вона.

Викинувши речі свого коханого, дівчина почала роздягатися догола, внаслідок чого її відвезли до лікарні для обстеження, повідомила поліція.

У той час як влада перекрила дорогу під квартирою, зрадник спустився та почав збирати свої речі.

Сусіди, як повідомляється, заявили, що були здивовані тим, що сталося, оскільки жодного разу не чули, щоб пара сварилася за ті п'ять років, що там жила.

Нагадаємо, у Німеччині чоловік встановив у себе вдома 555 новорічних ялинок. Він побив рекорд.

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