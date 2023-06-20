Жінка заскочила коханого за переглядом порно з її донькою: чим усе закінчилося

Американська зірка фільмів для дорослих Скай Блю розповіла, як бойфренд її мами таємно дивився порно за її участі.

Жінка заскочила його за переглядом, коли він був у душі. Про це Скай поділилася в подкасті The Boughie Show.

Блю, яка почала зніматися в порно, коли їй було 23 роки, зненацька отримала дзвінок від своєї матері. Стурбована жінка поділилася, що пішла до ванної, бо коханий "надзвичайно довго приймав душ".

"Вона перевірила його телефон, а просто там, на Pornhub, був один із моїх фільмів. Моя мама зателефонувала мені і сказала: "Гей, як це трапилося, як мені впоратися з цим?". А я така: "О, чорт, я навіть не знаю, що тобі сказати, це страшенно шалено".

Скай Блю / Фото: twitter.com/skyebluewantsu

Скай повідомила, що її мама та партнер більше не разом.

"Найбільш божевільним було те, що ця людина була діджеєм на вечірці з нагоди мого 14-річчя, він був з нами дуже давно", — додала зірка.

Скай раніше говорила в інтерв'ю, що вона та її біологічний батько не розмовляли через її рішення піти у порноіндустрію. Але тепер вона каже, що вони знову почали спілкуватися.

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