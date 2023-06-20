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Жінка заскочила коханого за переглядом порно з її донькою: чим усе закінчилося

Жінка заскочила коханого за переглядом порно з її донькою: чим усе закінчилося

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
9683
Час на прочитання
2 хв
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Жінка заскочила коханого за переглядом порно з її донькою: чим усе закінчилося

Скай Блю / Фото: twitter.com/skyebluewantsu

Пара зустрічалася понад 10 років.

Американська зірка фільмів для дорослих Скай Блю розповіла, як бойфренд її мами таємно дивився порно за її участі.

Жінка заскочила його за переглядом, коли він був у душі. Про це Скай поділилася в подкасті The Boughie Show.

Блю, яка почала зніматися в порно, коли їй було 23 роки, зненацька отримала дзвінок від своєї матері. Стурбована жінка поділилася, що пішла до ванної, бо коханий "надзвичайно довго приймав душ".

"Вона перевірила його телефон, а просто там, на Pornhub, був один із моїх фільмів. Моя мама зателефонувала мені і сказала: "Гей, як це трапилося, як мені впоратися з цим?". А я така: "О, чорт, я навіть не знаю, що тобі сказати, це страшенно шалено".

Скай Блю / Фото: twitter.com/skyebluewantsu / ©
Скай Блю / Фото: twitter.com/skyebluewantsu

Скай повідомила, що її мама та партнер більше не разом.

"Найбільш божевільним було те, що ця людина була діджеєм на вечірці з нагоди мого 14-річчя, він був з нами дуже давно", — додала зірка.

Скай раніше говорила в інтерв'ю, що вона та її біологічний батько не розмовляли через її рішення піти у порноіндустрію. Але тепер вона каже, що вони знову почали спілкуватися.

Нагадаємо, вчені відповіли, чи дійсно у чоловіків із великими носами великі пеніси. У дослідженні взяли участь 1160 чоловіків у віці 30 років.

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Дата публікації
Перегляди
9683
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