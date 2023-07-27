Жінка засмутилася, дізнавшись, що її "миле" тату має зв'язок із вбивцями: що вона зробила (відео)

Вона набила собі особливе татуювання на День святого Валентина.

Жінка була спантеличена, коли люди прийняли її за вбивцю через "симпатичне" татуювання.

Кейт зі США помітила, що незнайомці проявляють цікавість до її тату на лікті, але гадки не мала, чому.

Малюнок є простою павутиною з порожнім серцем посередині, яку вона отримала минулого року під час акції до Дня святого Валентина.

У своєму TikTok вона розповіла декілька діалогів із незнайомцями.

Жінка засмучена значенням свого тату / Фото: скриншот з відео

У кліпі Кейт пояснила: "Я стояла в черзі на заправці, і коли я йшла, хлопець за мною вийшов у той же час і сказав: "Гей, де ти зробила татуювання?". Ви знаєте, у мене тут цілий рукав, і не те, щоб татуювання павутини не круте або щось таке, але з усіх моїх татуювань, чому він запитує про це, тому що він спеціально сказав "павутина". Тому я сказала йому, де я його набила, і на його обличчі з'явився розчарований вираз. Він сказав: "Я думав, ти скажеш, що у в'язниці", а я засміялася і сказала, що купила його в магазині".

Кейт, яка працює офіціанткою, додала, що щось подібне сталося під час її роботи.

До неї підійшов 70-річний покупець і також запитав її, де вона зробила це татуювання павутиння на лікті.

Коли вона поділилася з ним подробицями, чоловік сказав, що не помітив серця в тату. Чоловік продовжив і пояснив:

"Я був у в'язниці 16 років, і це було звичайне татуювання, яке чоловіки робили у в'язниці, коли вони когось убивали".

Кейт була шокована і розповіла йому про розмову з чоловіком на заправці декілька місяців тому.

Жінка засмучена значенням свого тату / Фото: скриншот з відео

Відвідувач засміявся і сказав: "Так, ось чому він запитував, чи зробили ви це у в'язниці, справа була не в татуюванні. Він цікавився, чи не вбили ви когось".

Почувши пояснення, Кейт вирішила внести зміни до малюнку. Оскільки здалеку складно розгледіти серце, вона хоче його зафарбувати.

Нагадаємо, чоловік вставив у руки "зміїні" імплантати та показав фото до і після шалених модифікацій. Він і його дружина зараз тримають світовий рекорд Гіннеса.

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