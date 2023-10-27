Жінка засмутила сина до сліз на його ж весіллі: "Поводилася так жахливо"

Наречена розлютилася на свекруху, яка змусила її чоловіка плакати під час весілля.

Про це пише Mirror.

Жінка сказала, що була шокована, коли її свекруха відмовилася розмовляти з нею та її сином та "дулася" під час інтимної церемонії. Що ще гірше, вона розкритикувала їжу, яку вони подавали на місці, і не усміхнулася на жодній з їхніх весільних фотографій.

На Reddit вона написала: "Його мама змусила його плакати в день весілля через те, що вона дулася, не розмовляла з нами і взагалі жахливо поводилася того дня. Він був явно засмучений протягом усього дня. Це зіпсувало наше весілля".

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Вона поділилася, що разом з коханим прибула на локацію у чудовому настрої. Втім, коли настав час підписувати свідоцтва про шлюб, наречена звернула увагу на свою свекруху, яка демонстративно показувала, яка вона нещасна.

"Після церемонії вона сиділа надута у саду. Мій партнер був засмучений і не знав, у чому справа. Він підійшов і запитав її, чи все гаразд. Вона запевнила, що так. Застілля було найнезручнішим. Вона гуляла кімнатою, поки в останню хвилину їй не довелося сісти з нами за стіл. Вона сказала: "О, думаю, я буду вегетаріанкою, тому що це не халяльна їжа". До слова, ми подбали, щоб їжа була халяльною. Вона питала, чому вона сидить поряд з нареченим, а не з його батьком. Вона не розмовляла з батьками, не усміхалася на жодних фотографіях", - пригадала невістка.

Засмучена наречена розповіла, що у неї була "холодна зустріч" зі свекрухою після того, як вона прийшла до неї, щоб передати квіти. У той момент мама її коханого запитала лише про розсадку місць на весіллі. Вона додала: "Жодних коментарів про те, як я почуваюся і т. д. Вона просто просить мене змінити план розсаджування, щоб його дядько міг сидіти за іншим столом. Я повідомляю їй, що не можу з цим впоратися просто зараз, тому що сьогодні день весілля, і їй треба поговорити із її сином. Напевно, я це сказала трохи різко...".

Вона закінчила розповідь, сказавши, що не зможе пробачити свою свекруху за те, як вона змусила її та свого сина почуватися так на їхньому весіллі. Жінка запитала людей, чи не поводиться вона нерозумно.

Один із користувачів соціальних мереж заспокоїв наречену і сказав: "Немає нічого, що нарцис любить більше, ніж зіпсувати особливий день. Це їхня улюблена справа. Мені шкода. Найкраще, що ви обоє могли б зробити, це не спілкуватися з нею, але я думаю, ви ще далекі від цього. А поки що я пропоную вам обом провести невелике дослідження нарцисичних матерів, щоб ви знали, з ким маєте справу".

Інша людина погодилася, додавши: "Вона повторюватиме цю чи подібну поведінку щоразу, коли відчує, що їй не приділяється достатньо уваги. Вашого чоловіка привчили не "розгойдувати човен".

Третій юзер написав: "Мені шкода, що вам довелося пройти через це, але принаймні тепер ви знаєте її справжнє обличчя".

Нагадаємо, жінка втомилася від своїх синів і виселила їх з дому через суд. Спроби переконати 40-річних чоловіків знайти собі інше житло були безуспішними.

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