Жінка заснула під час штучної засмаги: вона нажахала виглядом через 8 годин – фото, відео

Жінка заснула під час процедури штучної засмаги і була шокована виглядом свого обличчя через вісім годин.

Про це пише New York Post.

Сара Трент, директорка з маркетингу в штаті Міссісіпі, США, випадково заснула і нанесла на обличчя автозагар, який залишався на шкірі понад восім годин, замість рекомендованого часу в одну годину.

30-річна Трент прокинулася в жаху, зрозумівши, що її обличчя набуло глибокого темно-зеленого кольору, який не змивається.

Сара Трент / Фото: скриншот з відео

"Я подумала: "Боже мій", - пригадала вона. "Я підбігла до дзеркала і побачила, на що воно схоже. У мене мало не стався напад паніки, тому що зазвичай це не має такий вигляд".

Сара зняла відео невдалого результату перед тим, як прийняти душ, і опублікувала його в TikTok, де воно швидко стало вірусним.

"Я хотіла зберегти на майбутнє пам'ять про те, що більше ніколи не засну з автозасмагою!" - заявила вона.

На щастя, засмага врешті-решт змилася, і її шкіра повернулася до нормального відтінку. "Здебільшого вона змивалася під душем", - поділилася вона. "Але мені довелося двічі змивати".

Сара Трент / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, голого п'яного туриста знайшли "покритим фекаліями" після того, як він гепнувся з балкона. Поліція має "підозри" щодо того, що робив турист, але каже, що це не було протизаконно.

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