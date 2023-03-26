Жінка заснула у неправильній позі і перестала ходити: що сталось

36-річна Джулія Андерсон після гулянки заснула у неправильній позі. Після того, як вона прокинулась, то не змогла ходити.

Про це пише mirror.co.uk.

36-річна Джулія Андерсон розпивала горілку з друзями, поки не знепритомніла в незручному положенні. Вона прокинулася від усвідомлення того, що не може ходити. За ніч її ноги розпухли та стали вдвічі більшими.

"Все, про що я могла думати, було: "Я зламала ноги чи що? Чому я не можу ворушити ногами?", - згадує Джулія.

Жінку госпіталізували до лікарні. Після кількох аналізів і рентгенівських знімків ніг, медики повідомили Джулії, що вона пролежала на ногах всю ніч, заблокувавши кровообіг.

Фото: mirror.co.uk

Їй сказали, що це призвело до стану, який називається синдромом відсіку, коли м'язові та нервові клітини відрізані від кисню та поживних речовин у крові, отримують ушкодження і починають відмирати. Коли кров повертається до цієї ділянки, організм реагує на пошкоджені клітини величезною кількістю запалення.

Хірурги лікарні Майкла Гаррона в Торонто, розрізали лівий литковий м'яз Джулії, щоб зменшити тиск. Ділянки м'язів були вирізані, щоб зняти набряк і зменшити кількість токсинів, що потрапляють у кров.

Після операції, щоб допомогти Джулії загоїтися, в нозі залишився отвір, який потребував шкірного трансплантата.

Фото: mirror.co.uk

"Пошкодження нерву було настільки сильним, що я кричала посеред ночі від болю. Уявіть, що ваша нога засинає, а відчуття поколювання в тисячу разів сильніше, наче різкий удар електричного струму по моїй нозі", - каже Джулія.

Після операції Джулія відновлювалася в лікарні протягом п'яти тижнів, перш ніж її виписали додому, де вона була прикута до ліжка ще три тижні і змушена була приймати сильні знеболювальні протягом року. Юлія сказала, що після травми вона все ще ходить "кумедно", хоча її рухи значно покращилися.

Жінка закликає людей уважно ставитися до свого життя, щоб не повторити її помилки.

Нагадаємо, у Бельгії 35-річну жінку в перший робочий день звільнили. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".

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