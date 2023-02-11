Жінка застрягла у смітнику після незабутньої ночі (фото)

Залізти до смітника виявилося набагато легше, ніж вилізти з нього.

В Австралії жінка провела незабутню ніч, адже їй довелося порпатися у смітнику, коли туди впав її телефон.

Про це повідомляє Lad Bible.

Жінка гуляла в Серферс-Парадайз, що в Голд-Кості у Квінсленді, коли їй якимось чином вдалося впустити свій телефон у смітник. Тож аби повернути свій гаджет, його власниці довелося просто таки залізти до сміттєвого баку.

На жаль, виявилося, що потім дістатися зі смітника набагато важче, ніж туди залізти. Жінка застрягла.

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Кадри цього інциденту зробив один з перехожих. На них видно, як ноги жінки стирчать зі смітника, а її подруга з усмішкою стежить за процесом пошуку телефона.

Хлопець, який зняв відео, зрештою допоміг жінці вибратися зі сміттєвого бака.

Скриншот

Нагадаємо, у літаку, що прямував із Сальвадора, зчинилася епічна бійка за участю 15 жінок. Причиною конфлікту стало місце біля вікна. Усе зафіксували на відео.

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