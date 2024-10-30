Жінка зателефонувала до поліції, щоб "замовити піцу" – копи приїхали і були приголомшені відкриттям

Жінка зі штату Флорида, США, побоюючись за своє життя, о 4-й ранку хитро зателефонувала до служби порятунку 911, щоб "замовити піцу", чим подала сигнал лиха кмітливому диспетчеру. Він миттєво визначив її місцеперебування і відправив на місце події офіцерів поліції.

Про це повідомляє Mirror US.

Вони прибули якраз вчасно і заскочили нападника на жінці зверху. Офіс шерифа округу Волузія швидко оприлюднив інтенсивні кадри з камер спостереження, зняті 19 жовтня, на яких видно, як поліція прибула на виклик і виявила чоловіка, що напав на жінку, яка кричала. На жахливому відео чути крики жертви про допомогу: "Він намагається мене зґвалтувати – ви можете мені допомогти?".

Коли втручаються правоохоронці, вона з полегшенням вимовляє: "Слава Богу... Слава Богу!".

27-річний Луїс Монкайо Ернандес був заарештований на місці події, на відео видно його обличчя, освітлене ліхтариком.

Монкайо Ернандес / Фото: FOX10

Жертву утримували в полоні в полі, коли вона винахідливо зателефонувала до правоохоронних органів, прикинувшись, що замовляє піцу, щоб не насторожити свого викрадача. Диспетчер запитав, чи знала вона, що телефонує до поліції, на що жінка підтвердила, що так.

Використовуючи передові технології, диспетчер зміг визначити місцеперебування жінки і направити офіцерів на територію за дитячим садочком, де вони за звуками гучної музики потрапили на точне місце в полі.

"Потерпіла у цій справі розповіла, що вона знала свого нападника, і що вони пішли до папороті, щоб випити декілька чарок алкогольних напоїв, і це все, що мало бути. Однак під час цієї вилазки він прийняв кокаїн і став надзвичайно жорстоким, не відпускав її і намагався зґвалтувати. Знову ж таки, відео говорить саме за себе", - заявив шериф Чітвуд.

Монкайо Ернандес / Фото: FOX10

Шериф Чітвуд похвалив свою поліцію і оперативно оприлюднив відеозапис інциденту. "Я дуже пишаюся номером один – нашою жертвою – тим, що вона змогла залишитися при своєму розумі і повідомити цю інформацію нашим співробітникам служби зв'язку", - сказав він. "Наші зв'язківці змогли розшифрувати те, що відбувалося, і за допомогою технологій направити наших помічників у загальний район, де вона перебувала. І, очевидно, ви можете бачити реакцію поліцейського, який взяв цього покидька під варту".

Монкайо Ернандес попросив притулку за день до інциденту після нелегального в'їзду до країни. Прикордонний патруль затримав Монкайо. Йому будуть висунуті звинувачення у спробі сексуального насильства, побиття шляхом удушення і незаконному позбавленні волі, що є кримінальними злочинами.

Монкайо Ернандес / Фото: FOX10

Нагадаємо, убивця довів у суді, що в'язниця навмисне зіпсувала йому Різдво. У в’язня склалося враження, що Пенітенціарна служба намагалася позбутися його, і її дії зіпсували йому Різдво.

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