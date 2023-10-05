Жінка завагітніла двічі за тиждень і народила трьох дітей: як так сталося (фото, відео)

Вона була шокована, коли дізналася, що завагітніла ще двома малюками одночасно.

"Суперфертильна" мама завагітніла двічі за тиждень і народила трьох дітей одночасно.

У липні 2020 року вже вагітна дівчинкою Ді Мішель та її наречений Антоніо Лівінгстон були приголомшені, виявивши, що незабаром у них народиться трійня.

"Вагітність при суперфетації - це коли ви завагітніли, будучи вже вагітними", - пояснила 26-річна Мішель, фахівчиня з догляду за волоссям з Піттсбурга, штат Пенсильванія, у своєму одкровенні. "Це сталося зі мною".

І поки вона спокійно розповідала свою надзвичайну історію аудиторії з більш ніж 1,7 мільйона глядачів TikTok, мама багатодітної родини розповіла The Post, що плакала, як дитина, дізнавшись, що мимоволі зачала трьох малюків.

"Я запитала: "Ви серйозно?" — сказала Мішель, яка заридала в обіймах коханого, дізнавшись новину. "Мені довелося побачити це на власні очі. І, звичайно, на УЗД було троє малюків".

Ні вона, ні 29-річний Лівінгстон, професійний фотограф, не знали, що жінка може двічі завагітніти.

Вагітна Ді Мішель з коханим / Фото: nypost.com

"Я дізналася, що вагітна, і подумала, що не зможу знову завагітніти", — зізналася косметологиня у своєму віртуальному зверненні, зазначивши, що не вважає за необхідне вживати профілактичних заходів, щоб уникнути бонусних дітей. "Я буквально сказала: "Все буде гаразд, якщо ми не використовуватимемо контрацепцію".

Але безтурботна бешкетність її та Лівінгстона призвела до несподіваного подвійного удару.

"Через тиждень я пішла до відділення невідкладної допомоги, тому що мені було дуже боляче", — розповіла Мішель. "Я думала, що в мене стався викидень. Але з'ясувалося, що моя матка росла так швидко, тому що там ще двоє дітей. Якщо це сталося зі мною, це може статися з ким завгодно".

Ді Мішель з коханим та дітьми / Фото: nypost.com

Хоча суперфетація у людей зустрічається вкрай рідко – згідно зі звітом Клівлендської клініки за 2023 рік, підтверджених випадків лише 10 – це не зовсім рідкісне явище.

Але Мішель, у якої нещодавно народився хлопчик, розповіла, що виношування трійні — це захоплива, хоч і дика подорож.

"Мені подобається виховувати своїх дівчаток", - захоплювалася вона, відзначаючи, що її маленькі дами останнім часом почали говорити їй і Лівінгстону "Ні!" в унісон. "Їхні особистості розквітають, вони так добре поводяться і абсолютно люблять одна одну".

Однак Мішель закликає інших: "Будьте обережні і не дивуйтеся, якщо це станеться з вами".

Нагадаємо, раніше жінка розповіла, що завагітніла двічі за 28 днів і народила обох дітей одночасно. Дочки Голлі та Дарсі з'явилися на світ у серпні 2020 року.

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