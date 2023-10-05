Жінка завагітніла двічі за тиждень і народила трьох дітей: як так сталося (фото, відео)

Вона була шокована, коли дізналася, що завагітніла ще двома малюками одночасно.
"Суперфертильна" мама завагітніла двічі за тиждень і народила трьох дітей одночасно.
У липні 2020 року вже вагітна дівчинкою Ді Мішель та її наречений Антоніо Лівінгстон були приголомшені, виявивши, що незабаром у них народиться трійня.
"Вагітність при суперфетації - це коли ви завагітніли, будучи вже вагітними", - пояснила 26-річна Мішель, фахівчиня з догляду за волоссям з Піттсбурга, штат Пенсильванія, у своєму одкровенні. "Це сталося зі мною".
@deeandtplusthree My superfetation pregnancy did me right #WomenOwnedBusiness #OscarsAtHome #SeeHerGreatness #VenmoSpringBreak #triplets #superfetation #viral ♬ Reading Rainbow Theme Song - Reading Rainbow
І поки вона спокійно розповідала свою надзвичайну історію аудиторії з більш ніж 1,7 мільйона глядачів TikTok, мама багатодітної родини розповіла The Post, що плакала, як дитина, дізнавшись, що мимоволі зачала трьох малюків.
"Я запитала: "Ви серйозно?" — сказала Мішель, яка заридала в обіймах коханого, дізнавшись новину. "Мені довелося побачити це на власні очі. І, звичайно, на УЗД було троє малюків".
Ні вона, ні 29-річний Лівінгстон, професійний фотограф, не знали, що жінка може двічі завагітніти.
"Я дізналася, що вагітна, і подумала, що не зможу знову завагітніти", — зізналася косметологиня у своєму віртуальному зверненні, зазначивши, що не вважає за необхідне вживати профілактичних заходів, щоб уникнути бонусних дітей. "Я буквально сказала: "Все буде гаразд, якщо ми не використовуватимемо контрацепцію".
Але безтурботна бешкетність її та Лівінгстона призвела до несподіваного подвійного удару.
"Через тиждень я пішла до відділення невідкладної допомоги, тому що мені було дуже боляче", — розповіла Мішель. "Я думала, що в мене стався викидень. Але з'ясувалося, що моя матка росла так швидко, тому що там ще двоє дітей. Якщо це сталося зі мною, це може статися з ким завгодно".
Хоча суперфетація у людей зустрічається вкрай рідко – згідно зі звітом Клівлендської клініки за 2023 рік, підтверджених випадків лише 10 – це не зовсім рідкісне явище.
Але Мішель, у якої нещодавно народився хлопчик, розповіла, що виношування трійні — це захоплива, хоч і дика подорож.
"Мені подобається виховувати своїх дівчаток", - захоплювалася вона, відзначаючи, що її маленькі дами останнім часом почали говорити їй і Лівінгстону "Ні!" в унісон. "Їхні особистості розквітають, вони так добре поводяться і абсолютно люблять одна одну".
@deeandtplusthree I wish these moment could last FOREVER #deeandtplusthree #babybonnets #triplets ♬ original sound - TRIPLETS Dee and T Plus Three
Однак Мішель закликає інших: "Будьте обережні і не дивуйтеся, якщо це станеться з вами".
Нагадаємо, раніше жінка розповіла, що завагітніла двічі за 28 днів і народила обох дітей одночасно. Дочки Голлі та Дарсі з'явилися на світ у серпні 2020 року.
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