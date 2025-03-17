Жінка завагітніла від колишнього своєї доньки: те, що сталося потім, ще більше принизило її

Іноді життя підкидає історії, які звучать настільки неймовірно, що здаються вигаданими. Приміром, коли мама і донька одночасно завагітніли від одного чоловіка.

Тепер ще одна жінка поділилася своєю сповіддю на Reddit, і її зізнання шокувало користувачів платформи. Вона розповіла, як у молодості вчинила помилку, яка досі не дає їй спокою.

Жінці було 38 років, її доньці – 18, і та зустрічалася з хлопцем на ім’я Гаррі, якому було 24. Саме він став ключовою фігурою у подіях, що назавжди змінили життя їхньої сім’ї.

На той час жінка боролася із залежностями: вона зловживала алкоголем і наркотиками, переважно кокаїном. Через це вона була відстороненою та байдужою матір’ю: "Я не була хорошою людиною, не кажучи вже про материнство. Не те, щоб я жорстоко поводилася з донькою, але загалом я була неуважною і переймалася про свій алкоголь і наркотики більше, ніж про неї".

Її донька закохалася в Гаррі, проте їхні стосунки не витримали випробування залежностями – він також зловживав алкоголем, і це стало причиною їхнього розриву.

Після цього донька переїхала, залишивши маму наодинці. І саме тоді Гаррі почав шукати привід зустрічатися з нею. Він запрошував її випити, провести разом час. Спочатку вона відмовлялася, але одного разу Гаррі запропонував наркотики, і вона не змогла встояти: "Я відмовляла йому, але одного разу він сказав, що у нього є купа кокаїну, і я не змогла встояти". Цей вечір завершився сексом.

Протягом декількох місяців їхні зустрічі повторювалися – алкоголь, наркотики, секс. Це було не кохання, а співзалежність, але все зайшло надто далеко – жінка завагітніла.

"Я знала, що це від нього, тому що декілька разів по дурості займалася сексом без презерватива. Я ніколи не говорила йому, що була вагітна, пішла і зробила аборт, і тримала це в таємниці", - написала жінка.

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Після цього вона припинила з ним зустрічатися, відчуваючи, що межа вже перейдена.

Жінка намагалася змінити своє життя. Вона протрималася тверезою чотири місяці, але потім знову зірвалася. Минуло два роки, і її донька несподівано повідомила радісну новину – вона відновила стосунки з Гаррі. Він змінився, став тверезим, знайшов роботу, і вони планують спільне майбутнє.

Для матері ця новина стала ударом. Вона розуміла, що рано чи пізно правда може випливти, і тоді її донька зненавидить її. Але Гаррі вирішив інакше – коли вони зустрілися, і доньки не було поруч, він сказав: "Немає жодної причини їй про це дізнаватися". Жінка погодилася. Із цим рішенням вони живуть уже 16 років.

Зараз Гаррі і донька жінки одружені, у них є дитина. Він пережив рак і переміг хворобу. Жінка покинула алкоголь. Але щоразу, коли вони зустрічаються, між ними відчувається напруга – не сексуальна, а та, що змушує їх запитувати: "Навіщо ми це зробили? Що з нами не так?".

І хоча минуле вже не змінити, воно досі переслідує жінку: "Я завжди думаю, що це міг би бути мій син, якби все було інше, але яка б це була катастрофа, якби я вирішила залишити цю дитину".

Нагадаємо, наречена скасувала весілля після того, як дізналася тривожну таємницю коханого. Жінка радіє, що "ухилилася від найбільшої кулі в світі".

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