Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жінка завдяки цитаті з Біблії випадково знайшла собі чоловіка: зворушлива історія

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жінка завдяки цитаті з Біблії випадково знайшла собі чоловіка: зворушлива історія

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Пара вирішила розповісти свою історію кохання, щоб інші повірили у долю та не відмовлялись від спілкування.

35-річна Бренда Рівера-Стернс зі штату Огайо у США випадково надіслала на невідомий номер цитату з Біблії та знайшла свою долю. Так вона познайомилась зі своїм чоловіком Ісайєю Стернсом. 

Про це пише dailymail.co.uk. 

Бренда Рівера-Стернс та Ісайя Стернс вже 12 років разом та спільно виховують шістьох дітей. Пара поділилась зворушливою історією, як вони познайомились завдяки смс-повідомленню з цитатою з Біблії. 

Бренда загадує, що у жовтні 2009 року вона намагалася відправити подрузі уривок з Біблії, але випадково надіслала його своєму нинішньому чоловікові Ісайї Стернсу, який родом з Джорджії, що за багато кілометрів від неї. 

Після цього чоловік відписав їй: "Амінь, хто це?". Так почалось спілкування пари. 

© Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html
Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Чоловік згадує, що того доленосного дня він придбав новий мобільний телефон і йому потрібно було сходити у компанію мобільного зв'язку, щоб придбати стартовий пакет. Лише через пів години він отримав повідомлення від невідомої жінки, яка стала у майбутньому його дружиною. 

Тепер пара вважає, що їх поєднали вищі сили, а те повідомлення стало доленосним. Після смс Бренда та Ісайя почали активно спілкуватись, а через певний час вперше зустрілась та закохалась. Згодом вони одружились та народили шістьох дітей. 

© dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Бренда вирішила розповісти свою історію, щоб інші люди не розчаровувались та вірили, що їм вдасться зустріти свою половинку. 

"Не існує правильного чи неправильного способу познайомитися з кимось. Я думаю, що наша історія надихне інших не здаватися і не відмовлятися від кохання", - каже жінка. 

© Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html
Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Нагадаємо, у Львові дівчина розшукала 22-річного воїна ЗСУ з Житомирщини, який на фронті втратив руку та вирішив покинути кохану, щоб не бути для неї тягарем. Пара одружилася просто в лікарні.

Читайте також:

Потяг кохання: до Дня закоханих "Укрзалізниця" запустила спеціальний експрес з "купе на двох"

Потяг кохання: до Дня закоханих "Укрзалізниця" запустила спеціальний експрес з "купе на двох"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
124
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація