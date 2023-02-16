Жінка завдяки цитаті з Біблії випадково знайшла собі чоловіка: зворушлива історія

Пара вирішила розповісти свою історію кохання, щоб інші повірили у долю та не відмовлялись від спілкування.

35-річна Бренда Рівера-Стернс зі штату Огайо у США випадково надіслала на невідомий номер цитату з Біблії та знайшла свою долю. Так вона познайомилась зі своїм чоловіком Ісайєю Стернсом.

Про це пише dailymail.co.uk.

Бренда Рівера-Стернс та Ісайя Стернс вже 12 років разом та спільно виховують шістьох дітей. Пара поділилась зворушливою історією, як вони познайомились завдяки смс-повідомленню з цитатою з Біблії.

Бренда загадує, що у жовтні 2009 року вона намагалася відправити подрузі уривок з Біблії, але випадково надіслала його своєму нинішньому чоловікові Ісайї Стернсу, який родом з Джорджії, що за багато кілометрів від неї.

Після цього чоловік відписав їй: "Амінь, хто це?". Так почалось спілкування пари.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Чоловік згадує, що того доленосного дня він придбав новий мобільний телефон і йому потрібно було сходити у компанію мобільного зв'язку, щоб придбати стартовий пакет. Лише через пів години він отримав повідомлення від невідомої жінки, яка стала у майбутньому його дружиною.

Тепер пара вважає, що їх поєднали вищі сили, а те повідомлення стало доленосним. Після смс Бренда та Ісайя почали активно спілкуватись, а через певний час вперше зустрілась та закохалась. Згодом вони одружились та народили шістьох дітей.

Фото: dailymail.co.uk

Бренда вирішила розповісти свою історію, щоб інші люди не розчаровувались та вірили, що їм вдасться зустріти свою половинку.

"Не існує правильного чи неправильного способу познайомитися з кимось. Я думаю, що наша історія надихне інших не здаватися і не відмовлятися від кохання", - каже жінка.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Нагадаємо, у Львові дівчина розшукала 22-річного воїна ЗСУ з Житомирщини, який на фронті втратив руку та вирішив покинути кохану, щоб не бути для неї тягарем. Пара одружилася просто в лікарні.

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