Жінка завдяки цитаті з Біблії випадково знайшла собі чоловіка: зворушлива історія

Пара вирішила розповісти свою історію кохання, щоб інші повірили у долю та не відмовлялись від спілкування.
35-річна Бренда Рівера-Стернс зі штату Огайо у США випадково надіслала на невідомий номер цитату з Біблії та знайшла свою долю. Так вона познайомилась зі своїм чоловіком Ісайєю Стернсом.
Про це пише dailymail.co.uk.
Бренда Рівера-Стернс та Ісайя Стернс вже 12 років разом та спільно виховують шістьох дітей. Пара поділилась зворушливою історією, як вони познайомились завдяки смс-повідомленню з цитатою з Біблії.
Бренда загадує, що у жовтні 2009 року вона намагалася відправити подрузі уривок з Біблії, але випадково надіслала його своєму нинішньому чоловікові Ісайї Стернсу, який родом з Джорджії, що за багато кілометрів від неї.
Після цього чоловік відписав їй: "Амінь, хто це?". Так почалось спілкування пари.
Чоловік згадує, що того доленосного дня він придбав новий мобільний телефон і йому потрібно було сходити у компанію мобільного зв'язку, щоб придбати стартовий пакет. Лише через пів години він отримав повідомлення від невідомої жінки, яка стала у майбутньому його дружиною.
Тепер пара вважає, що їх поєднали вищі сили, а те повідомлення стало доленосним. Після смс Бренда та Ісайя почали активно спілкуватись, а через певний час вперше зустрілась та закохалась. Згодом вони одружились та народили шістьох дітей.
Бренда вирішила розповісти свою історію, щоб інші люди не розчаровувались та вірили, що їм вдасться зустріти свою половинку.
"Не існує правильного чи неправильного способу познайомитися з кимось. Я думаю, що наша історія надихне інших не здаватися і не відмовлятися від кохання", - каже жінка.
Нагадаємо, у Львові дівчина розшукала 22-річного воїна ЗСУ з Житомирщини, який на фронті втратив руку та вирішив покинути кохану, щоб не бути для неї тягарем. Пара одружилася просто в лікарні.
Читайте також:
- Доля звела в пологовому: вагітну доправили до лікарні Дніпра саме тоді, коли з передової туди потрапив її чоловік
- Японець добровільно 9 місяців прожив у харківському метро і вирішив назавжди переїхати до України
- Чоловік зірвав джекпот у лотерею, навіть не придбавши квиток