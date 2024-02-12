Жінка завдяки своїй тітці розбагатіла на 50 000 доларів: що вона зробила

Вона ледь не знепритомніла від шоку.

Американка розповіла, що своєчасне повідомлення про її тітку призвело до того, що вона розбагатіла на 50 000 доларів.

Про це пише mdlottery.com.

Жінка з Аннаполіса, США, отримала SMS із проханням забрати лотерейні квитки для своєї тітки. Відвідавши магазин, вона купила і собі скретч-квиток 50X The Cash за 10 доларів.

Він був виграшним.

"Я стала слабкою, блідою і майже знепритомніла", - пригадала переможниця.

Вона заявила, що планує витратити свої призові гроші на покупку нової машини.

Нагадаємо, чоловік завдяки кепському дню на роботі розбагатів на 100 000 доларів. Ці гроші допоможуть йому погасити сімейний борг.

Читайте також: