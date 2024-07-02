Жінка заявила про крадіжку 30 літрів пива, але з'ясувалося, що це не злочин: неочікуваний фінал

Згодом з'ясувалося, що це не справа для поліції.
Жінка зі Швебіш-Галля, Німеччина, викликала поліцію, бо їй здалося, що хтось вкрав у неї бочку з пивом. Однак, за словами правоохоронців, це не було кримінальним злочином, а лише приємним жестом.
Про це повідомляє Spiegel.
Засмучена німкеня зателефонувала до поліції в суботу і пояснила, що хтось поцупив 30 літрів пива з її гаража. Воно призначалося для вечірки.
Однак справа вирішилася сама собою протягом дня: близько 16:00 жінка зателефонувала знову. Згідно з повідомленням, "уважний сусід помітив, що пиво зберігається за неналежної температури".
Без зайвих слів він забрав бочку додому і приніс пиво на вечірку - "гарно охолоджене".
Нагадаємо, жінка викликала поліцію, щоб втекти з першого побачення. Вона набрехала копам.
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