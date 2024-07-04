Жінка заявила, що провела три години з Богом на смертному одрі: що вона бачила

Жінка вірить, що провела три години з Богом на смертному одрі, перш ніж прокинулася від коми.

Про це пише Daily Star.

24-річна Маріандрі Карденас пережила жахливий досвід, коли під час роботи вдома у неї почало стискатися горло і вона задихалася. Перш ніж вона це зрозуміла, її обличчя почало "скручуватися та засинати", позбавляючи її буквально мови.

На щастя, до того, як вона втратила всі фізичні рухи, Маріандрі надіслала повідомлення мамі та брату з проханням про допомогу. Вони приїхали і знайшли її непритомною.

Маріандрі Карденас / Фото: Daily Star

Зважаючи на те, що вона страждає на астму, 24-річну гватемалку доправили до лікарні, де медики ввели її в стан коми.

Графічна дизайнерка розповіла: "Я майже нічого не чула, і моє тіло більше не реагувало. Останнє, що я почула, це слова медсестри чи лікаря: "Вона покинула нас". І в одну мить я припинила бути на Землі і опинилася десь в іншому місці".

Імовірно, саме тоді Маріандрі зустріла свого творця.

Вона сказала: "Я з'явилася в місці, повному світла, але без сонця, без місяця, без зірок, сидячи за довгим столом, повним їжі, яку я ніколи не бачила, повним людей, які більше не мали людського тіла, але були істотами світла. Ніхто не розмовляв одне з одним голосом, а радше думками. Так спілкувалася і я, але для мене це було нормально, бо я завжди належала до цього світу. Я не пам'ятала ні свого минулого життя, ні своєї сім'ї, ні Землі, для мене нічого цього ніколи не існувало. Я відчувала найбільшу любов до всіх тих істот світла, я відчувала, що всі вони були частиною мене, а я була частиною їх. Переді мною сидів Бог. Я знала, що це був Бог, тому що він був найбільшим світлом, він був тим, хто освітлював все навколо, я не могла бачити його обличчя, але знала, що він сміється. Він був дуже щасливий і усміхнений. Я була приголомшена тим, як багато він сміявся з усіма. Він звертав увагу лише на мене і сміявся зі мною, але в той же час він приділяв таку ж увагу всім іншим істотам, які були в цьому місці. Ми розділили час святкування мого прибуття, хоча я не знала, що я щойно прибула, оскільки не пам'ятала свого минулого життя. Бог піднявся і взяв мене, він відділив мене від інших істот і сказав, що я повинна повернутися, я не зрозуміла і запитала його, куди і чому, якщо я не хочу йти. Він пояснив мені, що я повернуся, але в той момент я повинна була повернутися, тому що це був не мій час, і я повинна була повернутися "заради любові".

Через декілька хвилин Маріандрі вийшла з коми. Вона сказала: "Для мене на небі це були три години, а на землі – три дні. Через день я змогла повернутися додому з належним відпочинком і доглядом, який це передбачало".

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Зараз Маріандрі вже оговталася від цього інциденту. І до цього дня вона все ще вірить, що зустріла Бога.

Вона додала: "Я не думаю, що це було марення, я думаю, що це було те, що я повинна була пережити, тому що так хотів Бог. Він обрав мене, щоб показати мені, що відбувається після смерті, щоб розкрити цю велику таємницю. Я відчуваю, що він хотів розділити зі мною якийсь час, а потім повернув мене назад".

Нагадаємо, жінка, яка "померла" після удару блискавки, передбачає майбутні катастрофи в найдрібніших деталях. Після інциденту у неї почалося надзвичайне "друге життя".

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