Жінка заявила, що її викрав НЛО: "Змусили забути на 30 років"

Британка заявила, що її викрали прибульці та розповіла, як це сталося.

Про це пише dailystar.co.uk.

На недавньому сеансі регресійної терапії Гвен Блайт згадала, як її "оглядали" сірі істоти з "мигдалеподібними очима та довгими тонкими пальцями".

Помічниця з догляду, якій зараз 47 років, сказала: "Я ніби відключилася, але пам'ятаю, що сиділа на столі, а довкола мене було сіре".

Гвен Блайт / Фото: dailystar.co.uk

Гвен, якій тоді було 18 років, поїхала, і її товариш припаркувався біля дороги поряд із авіабазою Мілденгол у Саффолку.

"Була темрява, і все, що ми могли бачити, — це червоне світло вдалині. Раптом він почав ходити з боку в бік, потім приєднався ще один і ще один. Усього було шість червоних вогнів, і вони почали рухатися зигзагом. Через декілька секунд один із них мчав до нас. Я ніколи не бачила нічого подібного", - пригадала вона.

Гвен сказала, що це була "величезна куля, яка палала" шириною близько 9 метрів. НЛО завис над її машиною, а потім миттєво зник.

"Годинник у машині змінювався — він показував 00:00, але мій годинник показував годину ночі. Ми мчали додому, а за нами йшла чорна машина без номерів і з тонованим склом... Таке відчуття, що хтось хотів дізнатися, де ми живемо. Я пам'ятаю, як писала про те, що сталося, коли повернулася додому. У мене досі є щоденник, а запис того дня все ще відсутній", - розповіла британка.

Гвен Блайт / Фото: dailystar.co.uk

На сеансі терапії Гвен зрозуміла, що її викрали, додавши: "Це було схоже на переживання моменту заново, але я не злякалася".

Відтоді жінка присвятила багато років вивченню НЛО і каже, що зустрічала інших людей зі свого району з такими ж дивовижними історіями.

Нагадаємо, 17-річного сліпого хлопця вигнали зі спортзалу. Він шокував причиною такого вчинку.

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