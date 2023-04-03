Жінка заявила, що займалася сексом з привидом: містична історія

Власник організації American Ghost Walks Майк Г’юберті зібрав історії людей, які пережили "іншу сторону", у тому числі розповідь жінки, котра займалася коханням із привидом.

За словами експерта з паранормальних явищ, заміжня жінка неодноразово переживала "хвилюючий момент, коли займалася сексом із примарою", і наполягала на тому, що це "не страшно".

Про це пише dailystar.co.uk.

46-річний Майк знайшов цю жінку після того, як почув пісню Ghost Lovers. Він особисто знав співака і запитав його про походження треку. Тоді ж він і дізнався, що дружина автора пісні переспала із примарою.

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"Я запитав його, що це за трек, і він розповів мені. Тому я захотів поговорити про це з його дружиною. Вона сказала, що цей досвід не був негативним. Раніше їй снилося, як до неї підходить чоловік. Якось це сталося, коли вона не спала. І це був досвід дотику, обіймів, сексу з невидимою сутністю. Але це було не страшно, це було чудово", - розповів він.

Жінка казала, що її "тримав" хтивий дух, і вона могла фізично відчувати його "дотики". Пристрасть, яку зазнала жінка, була настільки сильною, що вона стверджує, що це не міг бути сон.

Майк каже, що з його бізнесом, який працює у 20 містах США, у нього не бракує подібних історій.

"Коли люди хочуть поговорити про паранормальні явища, вони часто відчувають дотик до чогось. Іноді це буде в негативному ключі, іноді їх тягнуть за волосся. Ми думаємо, що духи можуть торкатися нас, можуть фізично проявлятися, дряпати, смикати за волосся або приховувати щось. Що, якщо ми думаємо, що хтось може повернутися з мертвих, виявити себе фізично одним із цих страшних способів", - додав він.

Нагадаємо, самопроголошений "заклинач привидів" пережив клінічну смерть та розповів, що бачив. Девід Ганзел поділився, що ангели нібито розповіли, коли його собака та брат мали померти — і це здійснилося.

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