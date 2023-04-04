Жінка збила машиною чоловіка з коханкою, відстеживши їх за допомогою мобільного застосунку

В'їхавши в пару, жінка вийшла з авто і схопила коханку за волосся, била її кулаками та вигукувала образи.

В Австралії розлючена Крісті Лі Кеннеді збила машиною свого чоловіка та його коханку, знайшовши їх за допомогою програми для відстеження телефонів.

Про це повідомляє Mirror.

Кеннеді використовувала застосунок для пошуку телефонів, щоб відстежити місцеперебування свого чоловіка, з яким вони прожили разом 10 років. Це почалося після того, як у березні 2021 року жінка дізналася про зради коханого.

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Через застосунок розлюченій дружині вдалося знайти чоловіка Девіда Ларкіна, який саме спілкувався з коханою Зові Норінг на узбіччі дороги в передмісті Брісбена.

Вже на суді мама двох дітей Кеннеді розповіла, як поставила ногу на педаль газу, набираючи швидкість у напрямку пари. В'їхавши в них, жінка вийшла з авто і схопила коханку за волосся, била її кулаками та вигукувала образи.

Однак Кеннеді вийшла з зали суду 3 квітня після того, як суддя призупинив її вирок. Присяжні не змогли дійти згоди за двома пунктами щодо нападу зі зброєю, що призвело до повторного розгляду справи. Водночас Кеннеді визнала себе винною у менш небезпечному звинуваченні щодо водіння.

Жінку також визнали невинною за двома пунктами звинувачення у зловмисних діях з наміром вивести з ладу. Раніше вона визнала себе винною у звинуваченні в нападі, пов’язаному з тим самим інцидентом.

Кеннеді 3 квітня засудили до дев’яти місяців умовного ув’язнення, позбавили права водіння на дев’ять місяців і зобов’язали виплатити Ларкіну та Норінг по 5000 дол.

Нагадаємо, користувачка TikTok Кайла Гарднер випадково спіймала свого партнера на зраді за допомогою трансляції з камери відеоспостереження.

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