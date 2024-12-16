Жінка жебракувала і стала мільйонеркою: яку суму вона випросила

У Бангкоку, Таїланд, заарештували багату жебрачку.

Про це повідомляє Bangkok Post.

У ніч проти четверга, 12 грудня, поліція затримала 12 жебраків — як тайців, так і іноземців. Серед них була тайська жінка, у якої виявили понад 300 тисяч батів готівкою (365 тисяч гривень) та близько мільйона батів на банківському рахунку. Вона зізналася, що заробила ці кошти завдяки жебракуванню.

Операція відбулася на вулиці Сукхумвіт після численних скарг на велику кількість жебраків у цьому районі.

За жебрацтво затримали вісьмох тайців, двох камбоджійців, одного лаосця та громадянина М’янми. Чотирьом іноземцям додатково висунули звинувачення у нелегальному в’їзді до країни.

Нагадаємо, раніше люди врятували одягненого собаку, якого змушували жебракувати на вулиці. Його відвезли до ветеринара.

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