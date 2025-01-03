Жінка живе в переобладнаному військовому складі: вартість ремонту і фото домівки

Жінка похизувалася, як облаштувалася у крихітному переобладнаному військовому складському приміщенні.

Про це пише New York Post.

Жаклін Урік живе в будинку площею 50 квадратних метрів у місті Стертевант, штат Вірджинія, США зі своїм песиком Спайсом. Її будинок, безумовно, єдиний у своєму роді: хатина Квонсет спочатку була побудована як склад для військових під час Другої світової війни. Сьогодні залишилося лише декілька хатин, які були перенесені в квартал 2800 на 97-й вулиці, де їх переобладнали під житло.

Коли Урік вперше побачила крихітний будиночок із двома спальнями та однією ванною вона була заінтригована – особливо тим, що його ціна становила всього 35 000 доларів. Але вона також побачила, що будинок давно стояв на ринку, був занедбаний і потребував значного ремонту.

"Мій батько дуже не хотів, щоб я купувала цей будинок, - зізнається вона. "Але коли я дивилася на інші більш традиційні будинки в цьому районі, я постійно поверталася до нього. Як людина, яка часто подорожує по роботі, менший будинок здавався логічним вибором. Мені не потрібно багато місця".

Будинок Жаклін

Будинок Жаклін

Тож вона вирішила прислухатися до своєї інтуїції і в березні 2023 року переїхала до нього.

"Найбільша перевага життя в невеликому просторі – це те, що не потрібно багато прибирати та обслуговувати", - каже вона. "Ще один величезний плюс – коли настає час оплачувати щомісячні рахунки. Опалювати та охолоджувати потрібно не так багато місця, тому комунальні послуги дуже помірні".

Будинок Жаклін

Втім, були й деякі недоліки: "У мене не всі мої картини та інші сентиментальні предмети виставлені на показ, особливо через те, що у будинку вигнуті стіни. Тож ці предмети перебувають у сховищі. Розважати гостей – це також виклик. Коли всередині більш ніж три людини, починає з'являтися відчуття клаустрофобії. Чудово, коли на вечерю чи обід приходить одна людина. Але якщо я розважаю гостей, нам доводиться виходити на вулицю".

Будинок Жаклін

Будинок Жаклін

Будинок Жаклін

Урік також виявила, що безлад швидко накопичується, що змусило її змінити свої звички в покупках. За її словами, її шафа настільки мала, що якщо вона купує новий одяг, то спочатку повинна позбутися чогось, щоб все помістилося. Втім, це допомагає їй бути більш фінансово відповідальною.

Скільки коштував її крихітний будинок разом з ремонтом

Ще однією перевагою цього крихітного будиночка була його вартість. За 35 000 доларів він коштував менше, ніж новий автомобіль.

"Я заплатила за цей будинок готівкою", - каже вона. "Не так легко профінансувати нетрадиційний будинок. Але якби мені довелося робити все спочатку, я б взяла кредит, щоб мати гроші на ремонт одразу".

Жаклін з улюбленцем

Тоді вона ще не знала, що більшість кредиторів змушують чекати шість місяців, перш ніж взяти кредит під заставу житла на ремонт. Коли вона нарешті почала ремонт, то була шокована його вартістю. Загалом Урік витратила близько 110 000 доларів на ремонт свого крихітного будинку.

Серед витрат:

Фундаментні роботи: $35 000

Зовнішнє оздоблення: $25 000

Сантехніка: $13 000

Електрика: $13 000

Акрилові кухонні шафи та стільниця: $20 000

За словами Урік, повна перевірка і відновлення будинку зайняла півтора року, і гроші були витрачені недаремно. Зараз її будинок оцінюється в 150-180 тисяч доларів.

Нагадаємо, покинутий літак Boeing 727, що колись належав Пабло Ескобару, перетворився на найкрутіший Airbnb у світі. Який він має вигляд та скільки коштує візит.

Читайте також: