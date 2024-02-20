Жінка жорстоко викрила роман чоловіка з її братом у прямому ефірі радіо – відео

Її чоловік і гадки не мав, що вона розкриє всі деталі того, що сталося.

Розлючена жінка розповіла про роман свого чоловіка з її братом у прямому ефірі радіо.

Про це пише Mirror.

Жінка, що представилася як мама Челсі, зателефонувала Radio Jambo разом зі своїм чоловіком, щоб обговорити "суперечності", які між ними були. Втім, якщо чоловік думав, що вони помиряться, то його обраниця помстилася остаточно.

Кенійка розповіла про шокувальний інцидент, який зрештою змусив її покинути обранця. Вона стверджувала, що колишній зраджував її як із жінками, так і з чоловіками, зокрема з її братом.

Мама Челсі заявила, що одного разу вона заскочила коханого і брата, коли вони "грали у дорослу гру". Це стало останньою краплею для жінки, але на цьому звинувачення, що шокують, не закінчилися. Вона також стверджувала, що до того, як він переспав з її братом, чоловік мав "роман" зі своїм племінником.

У кліпі можна почути, як жінка говорить ведучому на суахілі: "Він зраджує і з жінками, і з чоловіками. Він мав романтичні стосунки зі своїм племінником, і я не знаю, що між ними пішло не так. Коли я привела брата, він зробив його коханцем. Я впіймала їх на місці злочину".

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Чоловік був приголомшений, коли його колишня дружина розкрила його таємниці, але вона не дала йому можливості висловитися.

Гучне радіоінтерв'ю сталося після того, як інша жінка звернулася за порадою в Інтернеті, запідозривши, що її чоловік зраджує її з племінницею. Підозри у неї виникли після того, як вона знайшла бюстгальтер під диваном у вітальні. Вона також почала помічати, що її 19-річна племінниця та чоловік постійно дивляться одне на одного. Врешті-решт вона вирішила порушити це питання, але вони обидва це заперечували, і натомість він звинуватив її в зраді.

Нагадаємо, жінка зраджувала чоловіка зі свекром. Як він їх викрив та що почув у виправдання.

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