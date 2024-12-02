Жінка зі зростом 157 см зробила операцію з подовження ніг: фото до і після

Жінка зі зростом 157 сантиметрів, яка відчайдушно хотіла стати вищою, здійснила свою мрію, зробивши радикальну операцію з подовження ніг вартістю 63 тисячі доларів.

Про це пише Mirror.

33-річна Анджеліна Тран відкладала гроші, щоб обміняти свою Toyota Corolla на Tesla, але замість цього вирішила інвестувати в своє тіло. Попри те, що сім'я та друзі переконували її не робити ризиковану операцію, вона поїхала до Туреччини, щоб зробити її у вересні цього року.

Всього за два місяці медсестра Анджеліна виросла зі 157 сантиметрів до 165 сантиметрів. Вона мріяла стати вищою ще від дитинства.

Анджеліна Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Мешканка Каліфорнії, США, розповіла: "Коли мені було 11 чи 12 років, я помітила, що припинила рости. Будучи азіаткою, я генетично низька, і коли я переїхала з В'єтнаму до Америки у віці 12 років, мене раптом всюди оточували високі жінки. Я купила вітаміни та ліки в надії, що вони трохи збільшать мій зріст, але, звісно, вони не спрацювали. Вдома всі мої однолітки були приблизно мого зросту або трохи нижчі, але, живучи в США, я була оточена людьми, які височіли наді мною. Те ж саме було і в соціальних мережах – нескінченні фотографії високих жінок з довгими ногами. Я мріяла мати їхній зріст. Все, що я могла зробити, це носити найвищі підбори, на яких могла ходити. У мене не було жодної пари плоского взуття".

Коли Анджеліна повернулася до В'єтнаму у віці 19 років, вона очікувала, що принаймні буде вищою за свою двоюрідну сестру того ж віку, але на неї чекала несподіванка: "Я помітила, наскільки вона вища за мене. Це здивувало мене і вплинуло на мою самооцінку. Я була у тому віці, коли починаєш турбуватися про свою зовнішність, тож це стало для мене серйозною проблемою".

Саме тоді Анджеліна почала вивчати можливості операції з подовження ніг.

Анджеліна Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Ця процедура використовує природну здатність організму до росту нових кісток, що дає можливість збільшити зріст. Хірург виконує остеотомію, обережно розрізаючи кістку, яку потрібно подовжити, і використовує пристрої зовнішньої або внутрішньої фіксації для поступового подовження.

Два роки тому Анджеліна почула про в'єтнамського ютубера, якому зробили таку операцію. Вона почала стежити за його успіхами та морально налаштовуватися на процедуру: "На той час я вже вісім років працювала медсестрою, мала справу з пацієнтами-ортопедами і працювала в хірургічному відділенні, тому перспектива бути прооперованою вже не здавалася мені такою страшною. У мене був досвід підготовки до операції та спілкування з пацієнтами після операції. Я була впевнена, що впораюся. Тим паче, що там були новіші та досконаліші технології. А ще мені так набридло перешивати весь свій одяг, щоб він був достатньо коротким і підходив мені за розміром. Я навіть не хотіла змінювати свій зріст, щоб це допомогло мені у знайомствах чи пошуку партнера, я просто хотіла зробити це для себе. Я хотіла бути щасливішою і задоволеною тим, який я маю вигляд".

Анджеліна Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Але коли у вересні жінка летіла до Стамбула, вона була налякана: "Я дуже хвилювалася, тому ставила лікарю багато запитань. Мені зробили рентген і аналізи крові, а потім призначили операцію. Спочатку я планувала зовнішні та внутрішні фіксатори, але в останній момент, за годину до операції, вирішила заплатити більше за революційний процес, щоб не мати таких страшних шрамів. Зрештою, я хотіла почуватися впевнено, демонструючи свої нові ноги!".

Анджеліна обрала процедуру під назвою система Precice 2 – вдвічі дорожчу за більш відомий метод LON. Метод Precice передбачає невеликі розрізи, що призводить до мінімальних шрамів, і подовжує кістки за допомогою пульта дистанційного керування, уникаючи необхідності в зовнішніх фіксаторах, які потрібно крутити, поки ноги не виростуть довшими.

Анджеліна Тран / Фото: Tell and Sell Stories

"Моя сім'я та друзі думали, що я збожеволіла. Вони були категорично проти того, щоб я робила цю процедуру, і переконували мене не робити її, бо це було дуже ризиковано. Я знала, що це дуже серйозно. Це означало б місяці відсутності на роботі, плюс післяопераційний догляд і реабілітація, і був ризик довгострокових наслідків для моєї мобільності та функцій. Не кажучи вже про біль і дискомфорт. Але для мене все це було б варте того, щоб стати трохи вищою", - додала вона. "Після операції прокинулася від страху і побачила, що мої ноги набрякли. Я не могла поворухнутися. Було страшно, тому що я звикла бути медсестрою, а тепер я була пацієнткою. Після того, як дія ліків закінчилася, я зрозуміла, що маю дуже низький больовий поріг. Я відпочивала до п'ятого дня, коли зробила свої перші кроки за допомогою ходунків, з підтримкою медсестер. Це була дуже важка робота. Наступні декілька днів були зосереджені на контрольованих вправах, де я займалася легкими видами діяльності, такими як вправи в ліжку та короткі прогулянки в межах лікарні".

Анджеліна Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Через п'ять днів після операції медичні працівники навчили її щоденній процедурі подовження ніг, якої вона мала дотримуватися. Жінці дали пульт дистанційного керування, яким вона мала користуватися 3-4 рази на день, і який за допомогою магніту розтягував кістки та подовжував її ноги.

"Це було неймовірно боляче, і я щодня відчувала новий вид болю, але усвідомлення того, що мої ноги виростають на 1 мм щодня, допомагало мені йти далі. Під час фізіотерапії я весь час плакала, так сильно, що мене прозвали "королевою драми", - пригадала вона.

Після 12 тижнів перебування в Туреччині, 23 листопада Анджеліна повернулася додому. Тепер їй потрібно продовжувати робити вправи: "Я така щаслива, що мені зробили операцію. Це було варте болю та грошей, щоб досягти того зросту, про який я завжди мріяла".

Анджеліна Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Через 2-8 тижнів Анджеліна зможе нормально ходити, повернутися до роботи та виконувати повсякденні завдання. Через шість місяців після операції вона зможе відновити більшість фізичних навантажень, таких як тривалі прогулянки, плавання або їзда на велосипеді. Період повного відновлення може тривати до 12 місяців.

"Моя впевненість у собі отримала величезний поштовх. Коли я бачу фотографію того, який я маю вигляд зараз у порівнянні з тим, який мала раніше, я знаю, що весь біль і безсонні ночі були того варті. Мені подобається хизуватися своїми новими, довшими ногами – вони набагато кращі за Теслу!" - похизувалася вона.

Анджеліна Тран / Фото: Tell and Sell Stories

Нагадаємо, жінка померла після 6 пластичних операцій за один день. Її родина отримала половину відшкодування у розмірі 168 000 доларів США.

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