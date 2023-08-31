Жінка зі зростом 168 см зробила операцію з подовження ніг: який вона має вигляд (фото)

Німецька блогерка та модель Терезія Фішер зробила операцію з подовження ніг, щоб стати вищою.

Про це пише Daily Star.

31-річна жінка до процедури мала зріст 168 см. Вона зізналася, що зробити операцію вмовив її колишній. Чоловік був незадоволений виглядом своєї обраниці.

"Він казав: "Терезіє, знаєш, мені подобаються високі дами. Ти можеш стати на 14 см вищою. Ти нічого не можеш зробити без мене. Я тобі потрібен". І якщо вам скажуть це 20, 30, 60, 70 разів - тоді ви вірите, що без нього ви ніхто", - поділилася вона.

Терезія Фішер / Фото: instagram.com/theresiafischer

Фішер зазначила, що їй завжди подобалося її тіло, але вона все ж лягла під ніж хірурга. Тепер вона відчуває "соромом" щодо радикальної зміни її зовнішності.

"Мені соромно, тому що я погодилася на операцію, яку не повинна була проводити. Тому що я завжди була задоволена своїм тілом", - відверто поділилася Терезія.

Терезія Фішер / Фото: instagram.com/theresiafischer

Вона також описала процес подовження ніг.

"Гомілка була зламана, м’язи відокремлені, і в кожній нозі використовується телескопічний стрижень", - сказала модель Bild. "Ви самостійно розтягуєте ноги, тримаючи коліно однією рукою, поки там не клацне. Десять клацань на день з кожної сторони приносять додаткові 0,5 міліметри".

За операцію моделі довелося віддати 124 тисячі доларів. Але ліки та фізіотерапія збільшили рахунок до 161 000 доларів.

У результаті, блогерка стала вище на 14 см. Довжина її ніг – 116 см.

Терезія Фішер / Фото: instagram.com/theresiafischer

Після операції модель стала ще більш успішною. Вона зізналася, що процедура позитивно вплинула і на її сексуальне життя.

"Мій секс кращий. Я стала дуже гнучкою і у мене більше місця для маневрування в ліжку. Зараз я почуваюся щасливою і задоволеною ногами, але мене шокувала хвиля ненависті в Інтернеті. Мені дуже боляче. За допомогою процедури подовження ніг я виявила, що нарешті подолала свою стару травму через знущання", - додала вона.

Терезія Фішер / Фото: instagram.com/theresiafischer

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