Жінка зірвала джекпот і посварилася з жадібними родичами

Переможниця шкодує про те, що повідомила близьким про виграш.

Величезний виграш в лотерею зіпсував відносини жінки з жадібними родичами.

Про це повідомляє видання Daily Star.

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Анонімна користувачка порталу Mumsnet розповіла, що регулярно грала в лотерею протягом 10 років. Врешті-решт, вона зірвала джекпот - 14 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Під час роботи я почула по радіо числа, і вони збіглися з тими, що я вписала в лотерейний квиток. Тоді я перевірила результат і мало не впала зі стільця!" - розповіла мати-одиначка.

Переможниця також зізналася, що їй було непросто допрацювати ту зміну.

Повернувшись додому, вона повідомила новину синові, і вони пішли на святкову вечерю.

Першою покупкою британки стала дамська сумочка, про яку вона завжди мріяла. Тепер у жінки 50 сумочок. Вона визнала, що спочатку злегка нерозважливо розпоряджалася грошима і витрачала їх на дизайнерський одяг, предмети для дому та розкішний відпочинок.

"Я завжди мріяла купити будинок і купила його", - підкреслила вона.

Через два місяці вона звільнилася з роботи.

Жінка підкреслила, що виграш в лотерею не змінив її як людину, але зробив її більш розслабленою.

У той же час несподіване багатство зіпсувало її відносини з родичами. Переможниця заявила, що шкодує про те, що повідомила їм про виграш.

"Я ні на секунду не шкодую, що виграла, але хотіла б, щоб мої родичі не були такими жадібними", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що американка кинула до пральної машини виграшний лотерейний квиток на 26 мільйонів доларів.

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