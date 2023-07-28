Жінка зірвала джекпот у день народження свого чоловіка: відома сума виграшу (фото)

Пара вже знає, на що підуть кошти.

Жінка з Мічигану, США, мала декілька приводів для радості, коли вона виграла в лотерею джекпот у розмірі 288 903 доларів у день народження свого чоловіка.

Про це пише upi.com.

46-річна Крістін Муравскі з округу Ваштено розповіла представникам лотереї, що купила квиток на розіграш Fantasy 5 21 липня у магазині у Віллісі.

"Мені подобається грати у Fantasy 5, коли джекпот перевищує 150 000 доларів", - сказала Муравскі. "Ми зробили швидку зупинку і я побачила, що джекпот перевищує 150 000 доларів, тому я купила білет".

Крістін пригадала, що це вже був особливий день.

"Це був день народження мого чоловіка, Скотта, тому дорогою додому ми зупинилися в будинку нашого сусіда, щоб відсвяткувати. Поки ми були там, мій шурин відправив моєму чоловікові текстові повідомлення з виграшними номерами. Він кричав: "Здається, влучили! Здається, влучили!". Мій чоловік подивився на квиток, і в нього відвисла щелепа", - пригадала вона.

У квитку збіглися всі п'ять чисел: 21-23-25-34-38, що принесло Муравскі джекпот у розмірі 288 903 доларів.

Крістін Муравскі з чоловіком / Фото: upi.com

"Виграш цього джекпоту змінює наше життя і робить його простішим. Це означає раніший вихід на пенсію для мого чоловіка і менше занепокоєння про те, як ми зводитимемо кінці з кінцями, коли ми обидва вийдемо на пенсію», — сказала вона.

Нагадаємо, чоловік отримав на день народження виграшний лотерейний білет. Він розповів, на яку суму розбагатів.

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