Жінка зірвала підлогу та була нажахана моторошною знахідкою – фото

Юзери висунули припущення, що ж це може бути.

Жінку налякала моторошна знахідка під підлогою.

Про це пише Yahoo News.

Мешканка Австралії нещодавно підняла мокрі дерев'яні панелі та виявила внизу підлоги щось схоже на чорне павутиння. Відповідними фото поділилася її подруга на Facebook, сподіваючись дізнатися, що це таке.

Зображення змусили деяких користувачів порівняти загадкове павутиння з перевернутим павутинням у серіалі жахів Netflix "Дуже дивні справи".

Жінку налякала моторошна знахідка під підлогою / Фото: Facebook

Юзери поквапилися ідентифікувати предмет, але так і не дійшли якогось висновку. Вони припускали, що це може бути міцелій, слизова цвіль чи коріння дерев.

Навіть деякі експерти не могли дійти єдиної думки щодо того, з чого зроблена сітка. "Для мене це також новинка", - сказав експерт із державного гербарію у Брісбені. "Єдине, що я знаю, що віддалено це схоже на ризоморфи (нитчасті структури грибів) Armillaria (опеньки), але це не має особливого сенсу".

Тим часом доктор Гайке Ноймайстер-Кемп сказав: "Це безумовно грибний міцелій, швидше за все, з базидіоміцетів". Він додав, що гриби не є небезпечними і зрештою можуть дати паросток поганки або гриба.

Нагадаємо, наречена дозволила чоловіку переспати зі своєю подругою у шлюбну ніч. Вона розповіла про особливість їхніх стосунків.

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