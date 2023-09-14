Жінка зірвала шалений джекпот і купила Bentley для собаки – фото

Вона перебувала у стресі після виграшу.

Переможниця лотереї, яка виграла колосальні 6 мільйонів фунтів стерлінгів, "через стрес тижнями хворіла" і зрештою витратила гроші на незвичайний подарунок для свого вихованця.

Про це пише Daily Star.

Вів Мосс із Ньюквея, Велика Британія, розповіла, що зірвала джекпот ще 1998 року. Якщо здебільшого переможці святкують, то жінка почала стресувати і за два тижні схудла на 6 кг.

"Шок від перемоги був схожий до несподіваної смерті, – сказала вона про наслідки. – Протягом двох тижнів у мене були нудота й діарея, і я схудла з 16 розміру до 12-го".

Після того, як вона одужала, Вів та її партнер Кен рано вийшли на пенсію та переїхали до Корнуолла.

Вів і Кен / Фото: The Daily Star

Жінка витратила щедру суму на розкішну автівку для свого лабрадора Стенлі.

"Продавця звали Руперт, і коли ми сказали йому, що заплатимо готівкою, він відповів: "Ви або щойно виграли в лотерею, або продали бізнес", – пригадала вона.

Вона сказала, що змінила свій старий Ford Focus на набагато гламурніший кабріолет, але Стенлі не любив, коли у вухах дме вітер, тому вона змінила його на Bentley.

Вів Мосс із лабрадором Стенлі / Фото: The Daily Star

Втім, першим придбанням після виграшу став чайник.

"Ми пішли і придбали дуже дорогий чайник. Нам дали 500 фунтів, щоб ми прожили, поки прийде решта суми. Але через чотири тижні у нас все ще були ці 500 фунтів, тому що ми не знали, що робити навіть з ними".

Тепер вона й Кен використовують гроші, щоб подорожувати та допомагати іншим. Пара займається благодійністю.

Нагадаємо, 94-річна жінка проїхала через усю країну, щоб попрощатися з сестрою. Вони не знають, чи ще зустрінуться.

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