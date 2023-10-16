Жінка злякалася і під час руху вистрибнула з машини, втопивши її у річці: що вона побачила

У США жінка їхала за кермом фургона та раптом вистрибнула з нього і втопила машину в річці.

Про це пише Atlanta Journal Constitution.

А все через павука, який заповз їй на коліна. Мешканка Джорджії настільки боїться їх, що просто не змогла впоратися з емоціями.

Усе сталося на березі річки Етова. Водійка приїхала до водойми, щоб поплавати на байдарці. Коли ж вона під’їхала ближче до води, щоб спустити човен, то помітила членистоногого.

Замість того, щоб зупинитися, щоб припаркувати автомобіль, вона вистрибнула з нього, поки він рухався. У результаті вона спостерігала, як фургон в'їхав у річку.

Патруль штату Джорджія направив на місце події наряд, щоб допомогти жінці, але на той час, коли вони прибули, фургон потонув і повністю зник з поля зору. Правоохоронці повідомили: "Вона заявила, що він проплив декілька футів униз за течією і за декілька секунд був повністю затоплений. Відпочивальник на човні спробував знайти фургон, але безуспішно".

Страхова компанія жінки збирається заплатити водолазам за пошук у річці фургона, щоб визначити, чи можна його відремонтувати.

Нагадаємо, у Китаї пенсіонерка забула в автобусі сумку, де було 206 тисяч доларів. Вона завжди носить усі гроші з собою після того, як її будинок пограбували.

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