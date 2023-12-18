Жінка зменшила груди через надмірну увагу чоловіків: фото до і після операції

Жінка, яка стверджує, що чоловіки витріщалися на неї через її великі груди, розповіла, як вдалася до радикального методу і зменшила бюст.

Про це пише Daily Star.

Глої Леджер з Квінсленда, Австралія, стала "надмірно усвідомлювати" свої груди п’ятого розміру і стверджує, що чоловіки кричали на неї на вулиці майже щотижня, що "налякало її". Тепер їй зробили операцію та зменшили груди до третього розміру.

28-річна дівчина розповіла: "Після того, як я вирішила їх позбутися, мені здалося, що вони більше не були моїми грудьми. Мені було однаково, хто на них дивиться, бо я відчувала, що вони не мої. Я пам'ятаю, як одного разу в місті була у топі з глибоким вирізом, і група пожежників у вантажівці увімкнула сирену та кричала на мене. Це мене зовсім налякало. Коли я їздила потягом до університету, якщо на мені була футболка з глибоким вирізом, чоловіки літнього віку завжди сідали навпроти і дивилися на мене".

Глої Леджер до операції / Фото: Jam Press

Глої додала, що надто соромилася, щоб її правильно обміряли, тому часто переходила на бюстгальтери меншого розміру. Вона також стала соромитися свого тіла, коли не змогла знайти одяг, який би їй підійшов за розміром, і натомість їй довелося обирати варіанти, які були втричі більші, що робило її схожою на "намет".

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Вона також почала відчувати біль у верхній частині шиї, страждала від впивання бретелів бюстгальтера і постійно страждала на висип через піт під грудьми. Через це вона обмежила свої соціальні контакти з іншими людьми.

Австралійка пройшла процедуру зменшення 3 серпня цього року, витративши на операцію 16 тисяч австралійських доларів. Вона каже, що тепер почувається "новою людиною".

Глої Леджер після операції / Фото: Jam Press

Вона сказала: "Список очікування був дуже довгим, але я була більш ніж рада це зробити, щоб гарантувати фантастичний кінцевий результат. Я була така схвильована і одразу ж почала шукати майбутні варіанти бікіні. Щойно я вийшла з клініки, я відчула легкість – болі в плечах і шиї зникли".

Глої Леджер після операції / Фото: Jam Press

Загалом їй вдалося скинути 1,3 кг ваги, і хоча шлях відновлення був довгим, вона каже, що врешті-решт воно того варте.

Глої Леджер після операції / Фото: Jam Press

Хоча люди в Інтернеті назвали її "божевільною" через це рішення, їй все одно, і вона сподівається надихнути інших на операцію, яка "змінює життя": "Тепер я можу носити все, що захочу, купувати одяг свого реального розміру, і моя впевненість у собі набагато вища. Протягом усього періоду лікування у мене майже не було болю, але близько місяця мені було важко підняти щось важке або підняти руки вище за голову. Зараз минуло три місяці після операції, тому мені ще доведеться пройти довгий шлях, але зміни в моєму житті вже великі".

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