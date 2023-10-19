Жінка змінила прізвище на випадкове, яке знайшла в Google: що вона обрала

Жінка змінила прізвище після того, як випадково обрала його в Google, і все тому, що вона відчула, що її власне прізвище "зіпсоване".

Про це пише ladbible.com.

Лейсі Беккет, як її тепер називають, подумувала змінити своє прізвище на Маверік, перш ніж зупинила свій вибір на Беннетт або Беккет, і зрештою обрала останнє.

Вона сказала, що це було "найкраще рішення", яке вона ухвалила. Зараз їй 24 роки, і вона вирішила змінити ім'я після того, як завагітніла в 21 рік і не хотіла, щоб її дитина мала "зіпсоване" прізвище – Ніколь.

Отже, вона вирушила до Google і розпочала пошук. Зрештою, вона зупинила свій вибір на Беккет і обрала це прізвище, тому що воно "відносно легко пишеться, не надто поширене і не надто унікальне".

Лейсі Беккет / Фото: SWNS

Потім, у липні 2021 року, Лейсі звернулася до суду і зробила все офіційно.

На жаль, через декілька тижнів вона втратила дитину, але вона все ще рада зміні прізвища.

Вихователька дошкільного закладу із Сент-Луїса, штат Міссурі, пояснила: "Я завагітніла у 21 рік і планувала дати дитині своє прізвище. Я не хотіла, щоб щось прекрасне у моєму житті було зіпсоване моїм дитинством. Виявилося, що змінити прізвище не так вже й складно. Я гуглила прізвища, хотіла обрати щось не дуже поширене, але нескладне у написанні чи виразі. Я обирала між Беннетт та Беккет. Я ухвалила рішення того дня, коли здала документи на Беккет. Багато людей вважають, що це дивно, але це найкраще рішення".

Лейсі Беккет / Фото: SWNS

Зрештою, це був досить простий процес, що містив оформлення трьох документів та зустріч із суддею для належного підтвердження її рішення.

Після зміни прізвища вона, на жаль, пережила декілька викиднів, але тепер "зосереджена" на собі та все ще хоче мати дітей, аби дати їм своє нове прізвище.

Нагадаємо, жінка переїхала на Південний полюс і розповіла про життя в одному з найхолодніших місць у світі. Вона там мешкає рік.

Читайте також: