Жінка знайшла 190-річний браслет вартістю 25 тисяч доларів у магазині при церкві – відео

Вага золотої прикраси – 18 карат.
Техаська жінка переосмислила поняття "прихований дорогоцінний камінь", виявивши 190-річний браслет вартістю 25 тисяч доларів у комісійному магазині.
Про це пише Newsweek.
Вона похизувалася своєю знахідкою у відеоролику, який набрав понад 1,6 млн переглядів на TikTok.
"Я була особливо схвильована його рідкістю", - розповіла виданню Джесса Пена про дрібничку, на яку вона натрапила, коли робила закупи в благодійній організації.
Пена — торговиця антикварними ювелірними виробами — часто нишпорить у комісійних магазинах, але каже, що ніколи не очікувала знайти вищезгаданий браслет, який, за її словами, датується "пізнім георгіанським — раннім вікторіанським періодом, близько 1835 року".
@glitterandgoldfinds
Certainly cheaper than 1st dibs- the question is, do i go back and get it?♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) - Tommy Richman
Повідомляється, що ця золота прикраса вагою 18 карат хизується "емальованим портретним браслетом з овальними ланками у вигляді щита та зубчастими деталями".
Якщо цього недостатньо, браслет також містив декілька коштовностей, притаманних "стилю арлекін", а щити прикрашені назвою відповідного швейцарського кантону (адміністративний поділ, схожий на штат США).
"Ці браслети були зроблені, щоб прославити одяг та спадщину регіонів Швейцарії", - пояснила вона. "18 карат і вище у великих кількостях рідко зустрічаються в старих ювелірних виробах, тому що зазвичай хтось їх продавав".
У той час як комісійний магазин оцінив цей розкішний аксесуар для зап'ястя в 5000 доларів, гуру антикваріату стверджує, що він може коштувати від 12 000 до 26 400 доларів.
Попри карколомну вартість, Джесса не купила браслет. Однак її відео надихнуло подругу з Г'юстона і любительку старовини зайнятися скуповуванням, після чого також натрапила на прикрашену коштовностями дрібничку.
"Вона порахувала, що це достатній знак від всесвіту, і вирішила купити її, чому я така рада", — захоплено сказала Пена, яка додала, що її подруга оцінить її та додасть до своєї колекції.
Нагадаємо, подружжя знайшло "скарб" вартістю 30 000 доларів, захований під килимом у будинку. Юзери вважають, що пара виграла у "підлогову лотерею".
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