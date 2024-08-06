Жінка знайшла 190-річний браслет вартістю 25 тисяч доларів у магазині при церкві – відео

Техаська жінка переосмислила поняття "прихований дорогоцінний камінь", виявивши 190-річний браслет вартістю 25 тисяч доларів у комісійному магазині.

Про це пише Newsweek.

Вона похизувалася своєю знахідкою у відеоролику, який набрав понад 1,6 млн переглядів на TikTok.

"Я була особливо схвильована його рідкістю", - розповіла виданню Джесса Пена про дрібничку, на яку вона натрапила, коли робила закупи в благодійній організації.

Пена — торговиця антикварними ювелірними виробами — часто нишпорить у комісійних магазинах, але каже, що ніколи не очікувала знайти вищезгаданий браслет, який, за її словами, датується "пізнім георгіанським — раннім вікторіанським періодом, близько 1835 року".

@glitterandgoldfinds Certainly cheaper than 1st dibs- the question is, do i go back and get it? ♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) - Tommy Richman

Повідомляється, що ця золота прикраса вагою 18 карат хизується "емальованим портретним браслетом з овальними ланками у вигляді щита та зубчастими деталями".

Якщо цього недостатньо, браслет також містив декілька коштовностей, притаманних "стилю арлекін", а щити прикрашені назвою відповідного швейцарського кантону (адміністративний поділ, схожий на штат США).

"Ці браслети були зроблені, щоб прославити одяг та спадщину регіонів Швейцарії", - пояснила вона. "18 карат і вище у великих кількостях рідко зустрічаються в старих ювелірних виробах, тому що зазвичай хтось їх продавав".

У той час як комісійний магазин оцінив цей розкішний аксесуар для зап'ястя в 5000 доларів, гуру антикваріату стверджує, що він може коштувати від 12 000 до 26 400 доларів.

Попри карколомну вартість, Джесса не купила браслет. Однак її відео надихнуло подругу з Г'юстона і любительку старовини зайнятися скуповуванням, після чого також натрапила на прикрашену коштовностями дрібничку.

"Вона порахувала, що це достатній знак від всесвіту, і вирішила купити її, чому я така рада", — захоплено сказала Пена, яка додала, що її подруга оцінить її та додасть до своєї колекції.

Нагадаємо, подружжя знайшло "скарб" вартістю 30 000 доларів, захований під килимом у будинку. Юзери вважають, що пара виграла у "підлогову лотерею".

Читайте також: