Жінка знайшла 4 смертельні істоти у своєму басейні (фото)

Австралійка попередила про небезпечну знахідку своїх сусідів, закликавши перевіряти їхні басейни перед купанням.

В Австралії жінка помітила у своєму басейні чотирьох східних мишоподібних павуків, які мають токсичну отруту, що може бути небезпечною для людини.

Про це повідомляє Mirror.

Лінда Найт, яка живе на північному узбережжі Нового Південного Уельсу, помітила чотирьох східних мишоподібних павуків у своєму басейні після сильного дощу. Деякі мишоподібні павуки мають токсичну отруту, яка може бути небезпечною для людини, хоча повідомлялося лише про кілька випадків серйозних захворювань.

Помітивши павуків, Найт написала у Facebook: "Будь ласка, завжди перевіряйте свої басейни, перш ніж стрибати, особливо після дощу. Після останніх кількох днів дощу в нас було 4 кляті випадки".

Жінка також повідомила, що регулярно помічає східних мишоподібних павуків у своєму басейні та зазвичай витягує їх за допомогою совка для листя.

"Довгий час їх не було, але весь дощ, який пройшов останнім часом, очевидно, воскресив їх", – додала Найт.

Як пояснили в Австралійському музеї, що павуків-мишей часто плутають з павуками-лійками. Основні відмінності між цими двома видами полягають у тому, що лійкоподібні павуки мають дуже довгі прядки – два відростки на кінці черевця, а самці – шпору на другій ніжці.

Водночас черевце мишоподібних павуків може бути рівномірно чорним або темно-синім, або чорним із світло-сірою чи білою плямою зверху. Голова такого павука дуже широка, блискуча та чорна, іноді з яскраво-червоними або помаранчево-червоними щелепами та областю очей. Самки більші, кремезніші, ніж самці.

Фото: Unsplash

Мишоподібні павуки трапляються на більшій частині материкової Австралії зазвичай від кінця літа до квітня-травня. Вони часто потрапляють у заміські басейни.

Через потенційну токсичність павуків у разі укусу людині слід надати першу допомогу.

Нагадаємо, на популярному пляжі в Сіднеї жінку вкусив смертельний синій кільчастий восьминіг.

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