Жінка знайшла "безголове людське тіло" на пляжі та викликала копів: правда усіх спантеличила (фото)

Мешканка Нової Зеландії жахнулася, коли знайшла "безголовий труп на пляжі".

Про це вона розповіла Radio New Zealand.

Насправді те, що Еліс Ковдрі знайшла під час своєї прогулянки пляжем Тапуаї, було не рештками іншої людини, а "дуже реалістичною" секс-лялькою. За декілька днів до цього вона знайшла мертвих двох кіз, через що їй стало не по собі ходити цією місцевістю, і тому її перше відкриття змусило боятися гіршого.

Вона пригадала: "Я ніби думала про те, наскільки це дивно, і як це змусило мене почуватися ніяково. Коли я вперше вийшла з машини, я думала про тіло, що дивно".

Саме тоді вона помітила, що її собака Сейді щось обнюхує на пляжі і пішла, щоб перевірити це сама.

"Я просто завмерла і мені стало зле", - сказала вона. "Я могла бачити, що це безперечно була форма тулуба, обличчям донизу, і я могла сказати, що це була жіноча фігура. Я могла бачити, що в неї були нігті, а пальці ніг були дуже реалістичними, тож це справді було схоже на людську фігуру".

Секс-лялька на пляжі / Фото: Alice Cowdrey

Жінка почала "божеволіти", але зауважила, що її пес не був занадто стурбованим знахідкою. Незабаром Еліс виявила, що у "трупа" немає голови, і викликала службу порятунку, побоюючись, що "на волі може бути вбивця".

Коли з'явилися троє поліцейських, вона сказала, що вони теж були впевнені, що це справжня людина.

"А потім я побачила, як один із поліцейських підштовхнув "труп" ногою, і подумала, що він не штовхатиме його, якщо це тіло. А потім він перевернув його, і він був ще реалістичнішим, коли лежав на спині, у нього було все... Він був дуже реалістичним... Але, очевидно, можна було сказати, що це була секс-лялька".

Секс-лялька на пляжі / Фото: Alice Cowdrey

Вона зізналася, що жалкує, що зателефонувала до поліції щодо цього питання, але вона тішиться, що це не те, про що вона думала спочатку.

За її словами, лялька була настільки важкою, що довелося усім трьом офіцерам відтягувати її з пляжу до своєї машини. Зі свого боку, правоохоронці заявили, що вони зосереджені на "надзвичайних інцидентах" і не коментують цей випадок.

Нагадаємо, в Індії "труп", що плавав у сільському ставку, виявився п'яним чоловіком. Після п'яти годин його відпочинку місцеві все ж таки зателефонували до поліції.

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