Жінка знайшла біля свого будинку "кіготь динозавра" і спантеличила зоологів: фото

Здивована своєю знахідкою британка поцікавилася думкою працівників Честерського зоопарку та місцевого ветеринара, але одностайної думки у фахівців немає.

У провінції Флінтшир на північному сході Уельсу 36-річна Лаура Муркрофт знайшла у траві у своєму саду біля будинку дивний лускатий кіготь. Його гігантський розмір навів її на думку про динозавра — велоцираптора.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

Поділившись своєю фотографією в Інтернеті, Лаура запропонувала висловити своє припущення щодо знахідки.

“Ми з чоловіком щойно повернулися з прогулянки, і він помітив це на траві. Нам це здається доісторичним — лускатий кіготь ящірки. Ми великі шанувальники “Парку Юрського періоду”, тож миттєво подумали, що це динозавр”, - говорить вона.

Дехто припустив, що це кіготь якоїсь великої домашньої птиці, інші підозрювали рептилію — черепаху або навіть крокодила. Інші люди пішли ще далі й відзначили схожість із кігтем велоцираптора, а дехто навіть пожартував, що це монстр із фільму “Гремліни”.

У пошуках більш обґрунтованої думки Лаура зв’язалася з Честерським зоопарком і місцевим ветеринаром. В обох випадках їй сказали, що кіготь походить від птаха, але фахівці не могли визначити його виду.

Лаура Маркрофт також не може зрозуміти, яким чином цей кіготь опинився в її садку, якщо він походить від домашньої птиці чи якоїсь пернатої дичини, і що сталося з рештою тварини.

“Мені найбільше подобається наше припущення щодо велоцираптора”, - додала вона.

Як зауважили у виданні, здогад жінки може бути ближчим до істини, ніж вона припускає.

Біолог з Гарвардського університету Архат Абжанов у коментарі відзначив, що перші птахи були майже ідентичні пізньому ембріону велоцирапторів. На відміну від своїх аналогів, яких показують у сучасних фільмах, ці динозаври також також були вкриті пір’ям і мали приблизно такий самий розмір, як індички.

Нагадаємо, раніше археологи знайшли майже цілого анкілозавра з його зазубреними шипами, більшістю кінцівок, панцирним покриттям, а також деякими кишками та вмістом шлунка.

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