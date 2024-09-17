Жінка знайшла людський орган у прянику: що то було (фото)

Тим часом виробники кажуть, що "неможливо", щоб щось прослизнуло через рентгенівський контроль.

У Китаї американська мережа супермаркетів Sam's Club перебуває під слідством після того, як клієнтка знайшла людський зуб у прянику, придбаному в материковій філії.

Про це пише SCMP.

Жінка поділилася кадрами, де видно зуб у прянику з м'ясною начинкою вартістю 30 юанів (4 долари США), придбаному в місті Чанчжоу.

Жінка сказала, що зуб не належав нікому з членів її сім'ї, і що вона повідомила про інцидент до поліції.

Зуб / Фото: Douyin

Співробітник Sam's Club в Чанчжоу повідомив, що компанія розслідує цей випадок.

Зі свого боку, виробник повідомив, що "неможливо, щоб зуб був змішаний з м'ясною начинкою". Представник компанії на прізвище Лю пояснив, що все м'ясо проходить через фарш і перевіряється рентгенівським апаратом, здатним виявити фрагменти кісток. Лю також зазначив, що подібних інцидентів не траплялося вже більш ніж десять років.

Китайські пряники / Фото: Douyin

Відтоді виробник надав відеозаписи з камер спостереження до Sam's Club та відділу регулювання ринку Чанчжоу для ознайомлення. Відповідний урядовий департамент заявив, що також розслідує цю справу.

Нагадаємо, нещодавно мама купила 4-річній доньці бургер і була нажахана "соусом" всередині. Як виявилося, то був не кетчуп.

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