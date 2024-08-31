Жінка знайшла моторошну таємну кімнату у власному 127-річному будинку: фото

Жінка виявила потаємну кімнату у своєму 127-річному будинку, і ця несподівана знахідка викликала бурю емоцій.

Жінка знайшла у своєму будинку потаємну кімнату. Вона була шокована знахідкою та поділилася своїми емоціями на популярному форумі Reddit.

Для того, щоб потрапити у потаємну кімнату, їй довелося зняти обшивку в шафі нагорі. Однак багато користувачів соцмереж поспішили застерегти її від таємничого приміщення.

"Я знайшла цю кімнату, заховану в моєму будинку, минулого року. Єдиний спосіб потрапити в неї — зняти обшивку в шафі нагорі. Я думаю, це так круто! Мій будинок був побудований у 1897 році. Є ідеї, для чого могла використовуватися ця кімната?" – написала вона.

Жінка знайшла моторошну таємну кімнату у власному домі

Жінка знайшла моторошну таємну кімнату у власному домі

Жінка також розповіла, що її син наполягав на невідповідності розмірів горища та іншої частини будинку, що наводило на думку про приховане приміщення.

Однак незвичайна знахідка налякала багатьох користувачів форуму, деякі з них просили власників будинку скоріше переїхати.

"Кімната для вбивств, біжіть";

"Є багато людей, які скажуть, що потрібно залишити все як є. Чи відчули ви якісь зміни в будинку після її відкриття?";

"Не знаючи точного місця розташування, важко точно визначити її призначення. Але я думаю, що така кімната була б схожою на таємні кімнати, створені під час Революційної війни (за 100 років до спорудження вашого будинку), а також Громадянської війни; це збігається за датами. Адже ті таємні кімнати використовували здебільшого для того, щоб ховати цінності та зберігати продукти, щоб вороги не змогли їх конфіскувати або розграбувати".

Нагадаємо, поблизу Бостона через 63 роки знайшли послання у пляшці, випущене з острова між Сполученими Штатами та Канадою.

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