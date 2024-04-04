Жінка знайшла на барахолці каблучку, яка коштує 23 мільйона гривень

Коли вона віднесла прикрасу до ювеліра, щоб оцінити її, він ледь не знепритомнів.

Жінка заплатила всього 10 фунтів стерлінгів (495 грн) за каблучку зі "скляним діамантом" на розпродажі автомобільного багажника, але виявилося, що вона коштує 470 000 фунтів (23 мільйона гривень).

Про це пише The Sun.

Дебра Годдард зберігала каблучку в коробці протягом 33 років, але знову дістала її після того, як її матір втратила всі свої гроші через шахрайство родича.

Сподіваючись, що каблучка може коштувати близько 750 фунтів стерлінгів, вона віднесла її до ювеліра, щоб той її оцінив. Експерт сказав жінці, що це не скло, а коштовний камінь вагою 26,27 карата. Його продаж приніс їй 470 000 фунтів стерлінгів.

Дебра сказала: "Коли я пішла до ювеліра, він мало не знепритомнів і сказав: "Ви знаєте, що це? Це діамант". Я просиділа всю ніч, дивлячись на нього і не знаючи, що робити".

Вона віднесла його на аукціон Sotheby's, який підтвердив його вартість. Жінка поділилася: "Він виявився найближчим до досконалості. Це карма за все те погане, що сталося в нашому житті, і за те, що мою маму позбавили всього".

Дебра залишилася у своєму державному будинку в Твікенхемі, що на заході Лондона, і лікує свою маму Джун Бойл на частину грошей: "Вона відпочивала на Барбадосі, бачила Тома Джонса, Селін Діон у Лас-Вегасі і купила шубу. Гроші для мене неважливі".

Дебра також заснувала фірму вінтажних ювелірних прикрас, яка полює за вигідними пропозиціями на розпродажах автомобільних багажників, і написала книгу про свої подвиги. Вона додала: "Я працюю волонтеркою у благодійному фонді для проблемних дітей. Якщо ця книга принесе гроші, я хочу, щоб вони пішли їм і молодіжним лідерам".

Нагадаємо, чоловік зізнався у крадіжці легендарного золотого унітаза за $6 млн з палацу, де народився Черчилль. Він був викрадений ще 2019 року.

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