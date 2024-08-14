Жінка знайшла на пляжі пляшку з посланням часів Другої світової війни: що там було написано (фото)

Мешканка Флориди, США, яка прибирала сміття, викинуте на берег ураганом Деббі, зробила несподівану знахідку – послання в пляшці часів Другої світової війни.

Про це пише People.

46-річна Сюзанна Фламент-Сміт із Тампи розповіла, що вона прибирала сміття на бульварі Бейшор, коли побачила пляшку.

"У ній був пісок, але можна було чітко розгледіти напис", - розповіла вона. "Можна було побачити гарний почерк. Напис виділявся".

Фламент-Сміт відкрила пляшку і виявила, що до листа додавалися пісок, кавова паличка, гільза від кулі і мініатюрне гарматне ядро.

"Ми відкрили листа і побачили, що він дуже потьмянів. Дещо можна було розібрати, і можна було побачити бланк", - розповіла вона.

Лист часів Другої світової війни / Фото: Suzanne Flament Smith

Лист, датований 4 березня 1945 року, має бланк з написом "Військово-морські сили США, база підготовки десантників у Літл-Крік, штат Вірджинія".

"Дорогий Лі, отримав твого листа вчора, був радий отримати від тебе звістку", - починається лист.

Сюзанна каже, що більша частина листа занадто вицвіла, щоб його можна було прочитати, але автор, якого, можливо, звали Кріс або Джим, описує деталі, починаючи з "радіошколи", і обіцяє написати наступного дня.

"Я знову йду до школи, радіошколи. Здається, це дуже весело. Лі, мені зараз доведеться відпроситися до школи, але ми знову напишемо завтра і розповімо тобі, як переїжджаємо до Норфолка сьогодні ввечері".

Лист часів Другої світової війни / Фото: Suzanne Flament Smith

Американка каже, що лист містить інтригувальну загадку.

"Ми з чоловіком так розважалися, намагаючись зрозуміти: "Гаразд, вони викинули його з корабля?". Але він каже: "Ні, там пісок". Якщо його викинули з Вірджинія-Біч, то чому течія не принесла його назад до берега? Яка мета листа? Схоже, що вони друзі. Ти прокручуєш усі ці сценарії в голові".

Ейпріл Філліпс, офіцерка ВМС зі зв'язків з громадськістю, повідомила, що офіцери Об'єднаної експедиційної бази Літл-Крік-Форт-Сторі проводять розслідування, щоб з'ясувати, чи зможуть вони ідентифікувати адресанта або одержувача листа.

Нагадаємо, у Польщі 12-річна дівчинка знайшла загадковий лист 1945 року. Він може допомогти знайти "капсулу часу".

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