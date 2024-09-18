Жінка знайшла прохід у своїй ванній кімнаті та була нажахана тим, що було по той бік – відео

Її друзі побоюються, що хтось може жити по той бік без її відома.

Жінка жахнулася, коли виявила таємну кімнату за дзеркалом у ванній кімнаті після того, як помітила проблему з потоком повітря у своїй квартирі.

Про це пише Mirror.

Ділячись своїм відкриттям у соціальних мережах, вона пояснила, як почала помічати пориви холодного повітря, що виходили з її ванної кімнати, і взялася за роботу, намагаючись знайти джерело.

Вона сказала: "Я в своїй нью-йоркській квартирі, і там холодно. Не має значення, наскільки висока температура, мені холодно. Я заходжу до ванної кімнати і відчуваю, як на мене дме холодне повітря. Там немає вентиляції чи чогось подібного, тож я відчуваю, що через цей дверний отвір надходить холодне повітря, тож я заклеюю його скотчем".

Але це не зупинило незвичний потік повітря, тож вона почала шукати відповіді в кімнаті – і тоді виявила, що він виходить з-за дзеркала у ванній кімнаті. На другому відео видно, як вона знімає дзеркало зі стіни, щоб виявити величезну діру за ним.

Звертаючись до своїх друзів на відео, вона сказала: "Там ззаду є кімната". У відповідь одна з подруг запитала: "А що, якщо там зараз хтось живе?". Після цього вона вирішила пролізти крізь щілину в стіні, щоб побачити, що ховається з іншого боку. Насилу протиснувшись крізь отвір, вона почала досліджувати приховану кімнату – і швидко зрозуміла, що це була зовсім інша квартира.

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Хоча квартира була в основному порожня, вона помітила, що в ній було декілька коробок і мішків для сміття, розкиданих по всьому приміщенню. Вона сказала: "Тут холодно. Ого, це зовсім інша квартира". Перед тим, як повернутися, вона замкнула вхідні двері квартири, сказавши, що вранці її орендодавець отримає від неї "цікавий" телефонний дзвінок.

Коментуючи її відео, один користувач сказав: "Я б просто забезпечив собі це місце і мав би двомісну квартиру безкоштовно. Якщо ви можете підтвердити, що воно практично замуроване і ніхто про це не знає, то я за!". Інша людина додала: "Це одностороннє дзеркало?". Третій юзер написав: "Я колись знав хлопця, який купив стару офісну будівлю. Незабаром він зрозумів, що там бракує багато місця, і врешті-решт виявив приховану пивну 1920-х років". Ще один користувач додав: "Що за чортівня! Це все насправді? Якщо так, то я б таємно зайняв цю квартиру. Судячи з усього, вона збільшила свою житлову площу більш ніж удвічі. Що найгіршого може статися?".

Нагадаємо, моторошні знахідки, які люди виявили у підвалах своїх будинків. Підвали старовинних будинків часто приховують чимало таємниць.

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