Жінка знайшла SMS в телефоні чоловіка, де він називав її "потворною" та хвалився, як використав

Жінка "спустошена" після того, як виявила в телефоні свого чоловіка старі текстові повідомлення, в яких коханий називав її "потворною" та хвалився тим, як він її використав.

Про це вона розповіла Kennedy News.

40-річна мешканка Нью-Джерсі Джейн Льюїс поділилася, що переглядала телефон свого чоловіка з його дозволу, коли натрапила на тривожні SMS, які він писав другові, коли вони вперше зустрілися шість років тому.

Вона побачила, як зневажливо він говорив про неї.

"Він і його друг не так часто листуються, тому мені довелося прокрутити всього близько 10 повідомлень. Я дійшла до одного, коли ми вперше зустрілися, кажучи, що він використовує мене через мої гроші, яка я потворна, і що він не займатиметься зі мною сексом", - передає її слова nypost.com.

Чоловік хвалився "потворною крихіткою, яка так сильно хоче його", наполягаючи на тому, що вона "зробить усе" для нього, і вже запросила його переїхати до її будинку. Він продовжував хизуватися тим, що планував "трохи поцілуватися з нею", щоб зробити її щасливою, попри те, що вона не була схожа на "гарячих дівчат, яких він бачить весь час".

"Це було досить погано. Це було дуже шокувально. Я була спустошена", - сказала Джейн.

Мати трьох дітей розповіла про це чоловіку, який покаявся.

"Він був засмучений, він був дуже засмучений і перепросив. Він сказав, що почувався погано в той час і хотів, щоб йому стало краще", - сказала вона.

Однак жінка все ще намагається зрозуміти, як позбутися цих тривожних повідомлень.

"Я не знаю, як я рухатимуся далі. Мені боляче від цього. Якщо він ставить мені запитання, я кажу: "Я не дурепа, я просто потвора". Він називає мене вродливою, але я йому не вірю", - зізналася вона.

Ця образлива ситуація підірвала її впевненість у собі та їхньому шлюбі.

"Я думала, що у нас хороші стосунки. Я нічого не розумію. Він був такий добрий до мене і цінував усе, що я робила. Мені довелося замислитись, коли я знайшла повідомлення", — зазначила вона.

Також жінка зізналася, що ніколи не вийшла б заміж за свого чоловіка, якби знайшла ці повідомлення раніше:

"Здавалося, що наші стосунки були засновані на брехні. Він не поводився зі мною так. Це було не в характері. Він був не тим, ким був, коли ми були разом, він був милим і улесливим".

Тепер вона переймається тим, як вона може довіряти своєму чоловікові після виявлення старих повідомлень.

"Він явно інша людина для мене, ніж для своїх друзів, і це заплутано. Шлюб для нього дуже багато означає, і він сказав, що ніколи не одружується, якщо це не буде хтось справді особливий, але я не вірю ні в що, що він мені зараз говорить. Він міг говорити мені одне, а іншим людям інше", - додала вона.

Нагадаємо, пара, яка виграла $67 млн, розлучилася і живе з новими коханими у розкішних маєтках. Вони показали своїх обранців та будинки.

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