Жінка знайшла тіло свого чоловіка в гардеробі через 8 місяців після його зникнення

Тіло чоловіка було вже муміфіковане і заховане глибоко в шафі.

У США жінка знайшла тіло свого чоловіка в жахливому стані в гардеробі через вісім місяців після того, як оголосила про його зникнення.

Про це повідомляє Lad Bible.

Дженніфер Медж з Іллінойсу повідомила про зникнення свого чоловіка Річарда Меджа вдень 27 квітня 2022 року. Тоді поліцейський департамент вирушив до маєтку подружжя і обшукав його, виявивши дивний запах у будинку.

Поліцейські обшукали будинок щонайменше двічі, а запах зрештою усунув сантехнік.

Правоохоронці описали помешкання як "житло для накопичувачів", але ніде не знайшли Річарда. Тож поліція розпочала розслідування.

У звіті про зниклих людей стверджувалося, що "востаннє Меджа бачили, коли він залишав будинок у синіх джинсах і синій футболці". Син Остін також сказав, що востаннє бачив свого батька на роботі, коли той пішов отримати ключ від сховища.

Однак жахливе відкриття про долю Річарда було зроблено через вісім місяців після зникнення, 11 грудня 2022 року, коли Дженніфер пішла по різдвяні прикраси. Жінка розповіла, що рідко відчиняла шафу, оскільки вона завжди була напхана тоннами сміття.

Під час пошуків прикрас Дженніфер була надзвичайно вражена, виявивши труп свого чоловіка, захований глибоко в шафі. На момент виявлення його тіло було муміфіковане.

Смерть Річарда була визнана самогубством, йдеться у звіті коронера округу.

Фото: Facebook/Illinois Missing Persons

Попри жахливі обставини, Дженніфер подякувала поліції за роботу.

"Хоча ми не хотіли такого результату, який ми отримали, це все одно результат, що ми можемо дати йому спочити", – сказала жінка.

Поліція не підозрює, що у смерті Річарда були якісь злочинні дії.

"Площа у прихованій кімнаті була достатньою для того, щоб її могла зайняти одна людина. Відчиняючи двері до прихованого сховища, вона (Дженніфер ­– ред.) знайшла тіло померлого і викликала 911. Під час розтину не було виявлено жодних інших ушкоджень або доказів, які б вказували на щось негідне щодо смерті пана Меджа", – розповів коронер Стів Нонн.

Нагадаємо, в Перу поліцейські затримали кур'єра з сумкою-холодильником, в якій він носив старовинну мумію.

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