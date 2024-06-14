Жінка знайшла у своїй машині образливе приховане послання від механіка: де і що він написав (фото)

Жінка зняла повітряний фільтр у своєму автомобілі і виявила приховане механіком послання, яке було зовсім не милим.

Про це пише Mirror.

Фотографія образливого послання була поширена в соціальних мережах і швидко набрала популярності, оскільки інші люди зізналися, що робили те саме. У публікації йшлося: "Повітряний фільтр моєї нареченої, встановлений минулого року...". На фото видно фільтр із написом: "Ти товста".

Послання від механіка / Фото Reddit

Невідомо, як саме відреагувала пара на це, але люди, які побачили фото, поквапилися поділитися власним досвідом:

Можу підтвердити, що такі речі можна знайти практично будь-де, напівприховані від громадськості. Усередині кондиціонерів, повітропроводи над м'якою підвісною стелею, написи на сталевих стовпах нових будівель. Я сам люблю малювати безглузді картинки, на кшталт острів'ян на паличках, які кажуть: "О, ви мене знайшли! Слава Богу! Я врятований!"

Мій друг робить те ж саме на своїй роботі, лише він зазвичай малює середні пальці або мізинці.

У мого приятеля-механіка є історія про те, як він знайшов записку від попереднього майстра, заховану за повітряним фільтром, в якій йшлося: "Просто поставте все на місце, цей хлопець не буде ні за що платити". Коли вони розповіли власнику, що не так з машиною, він відмовився виконувати будь-яку реальну роботу і поїхав.

У мене є машина, якій 10 років. За ці роки було зроблено декілька ремонтів. Тепер я думаю, чи не роз'їжджаю я з секретними повідомленнями.

Це точно призначалося для наступного механіка.

Нагадаємо, начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля. Вона розповіла, що саме він написав.

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