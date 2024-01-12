Жінка зраджувала чоловіка зі свекром: як він їх викрив та що почув у виправдання

Шокований чоловік розповів, як дружина зраджувала з його батьком.

В анонімному повідомленні на Reddit він написав, що дізнався, що його 37-річна кохана займається сексом із його 61-річним батьком протягом останніх декількох тижнів.

"У нас двоє маленьких дітей. Мої мама і тато розлучені, а моя дружина, діти і я завжди тусуємося з батьком", — почав він у дописі, зображуючи сцену з реального життя.

Допомагаючи із застосунком на телефоні свого батька, він натрапив на підозріле повідомлення від власної дружини. Хоча її контакт був збережений під іншим ім'ям, він трохи покопався і виявив, що це справді її номер.

"Потім я почав читати тексти. У мене було всього близько 15-20 секунд, перш ніж він повернувся по свій телефон, але я вже бачив, як він надсилав фотографії без сорочки і як вони писали про те, наскільки гарячі їхні тіла", - йдеться у дописі.

У текстах також були повідомлення, в яких дружина називала себе "подругою свекра" та висловлювала бажання поїхати від чоловіка.

У паніці він залишив будинок батька, не сказавши йому про те, що бачив, і натомість зателефонував матері, щоб полегшити частину болю, який він відчував.

"Моя мама прийшла в дім мого батька, і ми розповіли їм про це".

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Тоді дружина пояснила, як почалися дивні стосунки.

"Все почалося дружньо, а потім стало більш інтимно настільки, що вони весь день листувалися, а мій батько надсилав незліченну кількість бісових фотографій, а вона надсилала сексуальні селфі, зокрема в бюстгальтерах і навіть топлес".

Батько попросив ще більш відверті фотографії частин її тіла і висловив бажання бути поруч.

"Він коментував оральний секс і навіть сказав, що їм, по суті, слід бути разом або одружуватися. Вона зазначила, що я погладшав, а у мого батька підтягнуте тіло. Вона каже, що робила це просто для того, щоб ощасливити мого батька, тому що він самотній і добрий до неї", - поділився він.

Чоловік додав, що його дружина незабаром планувала романтичну подорож із батьком.

За його словами, кохана також стверджувала, що її чоловік був "грубий з нею", і частково тому вона звернулася до його батька.

"У нас двоє маленьких хлопчиків, і я не хочу, щоб у них були розлучені батьки. Просто шукаю думки інших, доки обмірковую свій наступний крок".

Користувачі Reddit зізналися, що відчули огиду до всього цього.

Немає іншого виходу, окрім розлучення. Мене б рвало щоразу, коли я дивився на кожного з них

Твоя дружина - щур, як і твій батько

Вашому шлюбу настав кінець. Немає нічого, що можна було б зробити, щоб урятувати його. Ви ніколи більше не довірятимете своїй дружині, та й не повинні — одне лише її виправдання (вона зробила це, щоб підбадьорити вашого батька? Що це за причина?) — брехня.

Два хлопчики з розлученими батьками будуть набагато щасливішими, ніж два хлопчики, які живуть із двома батьками, які не люблять одне одного. Щодо твого батька…. Найкраща пропозиція — трохи розірвати всі зв'язки і почати відвідувати терапевта

Нагадаємо, нещодавно жінка похизувалася, як зрада чоловіка врятувала їхній шлюб. Тепер пара "ближча, ніж будь-коли".

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