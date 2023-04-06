Жінка зробила 43 косметичні процедури, щоб бути схожою на Барбі: фото до і після пластики

Одні юзери у захопленні від зовнішності Далії, а інші висловлюють своє невдоволення.

Мешканка Іраку Далія Наїм вдалася до низки трансформацій зовнішності, щоб мати вигляд як "справжня Барбі".

29-річна дівчина перенесла 43 косметичні процедури, щоб скопіювати її вигляд. Зокрема, вона робила ін'єкції та пластику.

Фото: instagram.com/dalia_naim1

Далія працює ведучою та акторкою у Багдаді. Глядачі пам'ятають її ще до операцій.

Наїм мала такий вигляд:

Фото: instagram.com/dalia_naim1

Фото: instagram.com/dalia_naim1

Фото: instagram.com/dalia_naim1

Потім вона збільшила губи та груди. Також жінка зробила меншим ніс.

Фото: instagram.com/dalia_naim1

Фото: instagram.com/dalia_naim1

На сторінку Наїм в Instagram підписалося 997 000 людей.

Фото: instagram.com/dalia_naim1

У коментарях фоловери діляться на два табори. Так, одні зачаровані унікальною зовнішністю Далії, а інші висловлюють своє невдоволення.

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