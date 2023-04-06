Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жінка зробила 43 косметичні процедури, щоб бути схожою на Барбі: фото до і після пластики

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
612
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жінка зробила 43 косметичні процедури, щоб бути схожою на Барбі: фото до і після пластики

Фото: instagram.com/dalia_naim1

Одні юзери у захопленні від зовнішності Далії, а інші висловлюють своє невдоволення.

Мешканка Іраку Далія Наїм вдалася до низки трансформацій зовнішності, щоб мати вигляд як "справжня Барбі".

29-річна дівчина перенесла 43 косметичні процедури, щоб скопіювати її вигляд. Зокрема, вона робила ін'єкції та пластику.

© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1

Далія працює ведучою та акторкою у Багдаді. Глядачі пам'ятають її ще до операцій.

Наїм мала такий вигляд:

© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1
© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1
© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1

Потім вона збільшила губи та груди. Також жінка зробила меншим ніс.

© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1
© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1

На сторінку Наїм в Instagram підписалося 997 000 людей.

© instagram.com/dalia_naim1
Фото: instagram.com/dalia_naim1

У коментарях фоловери діляться на два табори. Так, одні зачаровані унікальною зовнішністю Далії, а інші висловлюють своє невдоволення.

  • Ти неймовірна!
  • Красуня
  • Зомбі
  • Диявольська Барбі
  • Робить тисячу пластичних операцій… Ідіотка!
  • Моя дитина, коли бачить тебе, то починає плакати

Нагадаємо, британка померла після пластичних операцій у Туреччині. 54-річна жінка зробила підтяжку живота та бразильську підтяжку сідниць.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
612
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація