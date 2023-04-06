Жінка зробила 43 косметичні процедури, щоб бути схожою на Барбі: фото до і після пластики

Одні юзери у захопленні від зовнішності Далії, а інші висловлюють своє невдоволення.
Мешканка Іраку Далія Наїм вдалася до низки трансформацій зовнішності, щоб мати вигляд як "справжня Барбі".
29-річна дівчина перенесла 43 косметичні процедури, щоб скопіювати її вигляд. Зокрема, вона робила ін'єкції та пластику.
Далія працює ведучою та акторкою у Багдаді. Глядачі пам'ятають її ще до операцій.
Наїм мала такий вигляд:
Потім вона збільшила губи та груди. Також жінка зробила меншим ніс.
На сторінку Наїм в Instagram підписалося 997 000 людей.
У коментарях фоловери діляться на два табори. Так, одні зачаровані унікальною зовнішністю Далії, а інші висловлюють своє невдоволення.
- Ти неймовірна!
- Красуня
- Зомбі
- Диявольська Барбі
- Робить тисячу пластичних операцій… Ідіотка!
- Моя дитина, коли бачить тебе, то починає плакати
Нагадаємо, британка померла після пластичних операцій у Туреччині. 54-річна жінка зробила підтяжку живота та бразильську підтяжку сідниць.
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