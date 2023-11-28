Жінка зробила пластику щелепи та назавжди позбулася комплексів: фото до і після

Також вона розповіла, що після процедури втратила чутливість у трьох місцях.
Жінка поділилася про свій непростий шлях, щоб виправити найбільший комплекс.
Про це пише The Sun.
Кеті Джо почувалася невпевнено через неправильний прикус.
Декілька років тому вона перенесла інтенсивну операцію на щелепі.
Загоєння після складної процедури зайняло багато часу. Більше того, Кеті назавжди позбавлена чутливості у трьох місцях обличчя. Вона не відчуває нижню губу, підборіддя та ясна.
"Я до цього звикла, тому мене це не особливо турбує. Не можу повірити, що минуло два роки відтоді, як я попрощалася зі своєю найбільшою невпевненістю", — прокоментувала вона.
Нагадаємо, бабуся прокинулася в жаху після операції з новими грудьми та сідницями, про які не просила. Вона хотіла лише прибрати обвислу шкіру.
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