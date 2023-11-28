Жінка зробила пластику щелепи та назавжди позбулася комплексів: фото до і після

Також вона розповіла, що після процедури втратила чутливість у трьох місцях.

Жінка поділилася про свій непростий шлях, щоб виправити найбільший комплекс.

Про це пише The Sun.

Кеті Джо почувалася невпевнено через неправильний прикус.

Кеті Джо / Фото: TikTok/katiejo_25

Декілька років тому вона перенесла інтенсивну операцію на щелепі.

Кеті Джо / Фото: TikTok/katiejo_25

Загоєння після складної процедури зайняло багато часу. Більше того, Кеті назавжди позбавлена чутливості у трьох місцях обличчя. Вона не відчуває нижню губу, підборіддя та ясна.

Кеті Джо / Фото: TikTok/katiejo_25

"Я до цього звикла, тому мене це не особливо турбує. Не можу повірити, що минуло два роки відтоді, як я попрощалася зі своєю найбільшою невпевненістю", — прокоментувала вона.

Кеті Джо / Фото: TikTok/katiejo_25

Нагадаємо, бабуся прокинулася в жаху після операції з новими грудьми та сідницями, про які не просила. Вона хотіла лише прибрати обвислу шкіру.

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