Жінка зробила шокувальну пластику, щоб бути схожою на секс-ляльку – фото

Модель OnlyFans, яка витратила 130 000 доларів на косметичні операції, щоб перетворитися на справжню секс-ляльку, каже, що ніколи не припинить робити пластику.

Про це пише dailystar.co.uk.

Алісія Аміра мріє бути "найпластнішою секс-лялькою на планеті".

31-річна жінка зі Швеції сказала: "Я не думаю, що колись припиню робити операції. Це велика частина мене".

Алісія Аміра / Фото: Newsflash

За її словами, її зовнішність відображає те, наскільки різні чоловіки та жінки та які у них різні ролі.

Вона додала: "Я не згодна з тим, що ми маємо бути повністю однаковими. Я вважаю, що роль жінки полягає в тому, щоб зробити задоволення своєму чоловікові і бути кращою трофейною дружиною. Мені подобається готувати для нього, прибирати в будинку, змушувати його лагодити машину та підстригати газон".

Трансформація Алісії почалася, коли вона звільнилася з роботи піарниці і почала змінювати свою зовнішність за допомогою операцій. Їй зробили декілька операцій на грудях, лобі, очах, щоках та губах.

Алісія Аміра / Фото: Newsflash

Потім Алісія вдалася до наповнювачів для щік, носа, підборіддя і щелепи, ботокса на всьому обличчі та ниток PDO.

Вона також зробила татуювання брів вище, густіші вії та набила татуювання на пальцях, грудях та шиї. Тепер вона описує себе як справжню ляльку для сексу.

"Я могла б жити нормальним життям, якби захотіла, але я вирішила стати ходячим сексуальним об'єктом. Я пишаюся своєю подорожжю, кожним її кроком та всіма кроками, які я збираюся зробити", - заявила вона.

Алісія Аміра / Фото: Newsflash

Алісія каже, що життя "пластичної повії" не для всіх, і вона не обов'язково радить будь-якій дівчині в майбутньому слідувати її прикладу. Хоча й додала, що якщо її донька дуже захоче великі груди і все інше, то вона відведе її до хірурга.

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