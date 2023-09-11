Жінка зробила своєму собаці підтяжку морди: фото до і після та причина

Бассет-гаунду видалили кілограм шкіри.
В Ірландії жінка зробила підтяжку морди своєму собаці.
Про це повідомляє SWNS.
Трейсі Макдермотт пояснила, що трирічному бассет-гаунду Шефу завжди було важко бачити через опущені повіки. Порода відома воїми висячими вухами та зморшками.
Тому його 40-річна власниця погодилася на п'ятигодинну процедуру на початку цього року, щоб дати йому нове життя.
"У міру того, як він ріс і ставав більшим, збільшувалися і проблеми із зором, тому ми все більше турбувалися про нього", - поділилася жінка. "Ми кликали його, він піднімав голову, щоб спробувати подивитися, де ми перебуваємо, але було видно, що він бореться".
Щоб боротися з проблемами очей у Шефа, Макдермотт спочатку використовувала краплі, але незабаром зрозуміла, що йому потрібно щось радикальніше. Собаку привезли до ветеринарної лікарні Дубліна, де хірург Майк Вудс видалив велику ділянку шкіри на шиї Шефа і скоригував стан його повік та брів.
Вудс давно вірив, що підтяжка морди покращить якість життя Шефа, але він хотів почекати, поки собака повністю виросте, щоб зробити йому операцію.
"У Шефа була типова анатомія бассет-гаунда, але він страждав від важкого птозу (опущення) верхньої повіки та ектропіону нижньої повіки (млявої та обвислої), через що йому було важко моргати і правильно бачити", — пояснив Вудс. "Я виконав коронарну ритідектомію (підтяжку морди), щоб видалити дуже велику кількість шкіри в дорсальній ділянці шиї поряд з його вухами".
Вудс описав операцію як "довгу" і "складну", але Шеф щасливий як ніколи, тому що знову добре бачить.
"Зір Шефа значно покращився завдяки Майку, і це справило позитивний вплив на якість його життя", - сказала Трейсі.
"Він завжди був щасливим псом, який будував життя по-своєму, попри всі проблеми, які він мав. Тепер ми тішимося, що він добре бачить, зокрема, і нас", - додала вона.
Шеф не єдиний пес, який переніс пластичну операцію. Доктор Едгар Бріто, ветеринар та пластичний хірург із Сан-Паулу, Бразилія, проводив пластику носа, підтяжку морди та імплантацію яєчок собакам. Він навіть уколов ботокс, щоб підняти вуха добермана.
Нагадаємо, "феноменальне" двоголове порося шокувало Мережу. У свині одне тіло, два вуха, дві голови та четверо очей.
Читайте також: