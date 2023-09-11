Жінка зробила своєму собаці підтяжку морди: фото до і після та причина

В Ірландії жінка зробила підтяжку морди своєму собаці.

Про це повідомляє SWNS.

Трейсі Макдермотт пояснила, що трирічному бассет-гаунду Шефу завжди було важко бачити через опущені повіки. Порода відома воїми висячими вухами та зморшками.

Тому його 40-річна власниця погодилася на п'ятигодинну процедуру на початку цього року, щоб дати йому нове життя.

Бассет-гаунд Шеф до пластики / Фото: SWNS

"У міру того, як він ріс і ставав більшим, збільшувалися і проблеми із зором, тому ми все більше турбувалися про нього", - поділилася жінка. "Ми кликали його, він піднімав голову, щоб спробувати подивитися, де ми перебуваємо, але було видно, що він бореться".

Бассет-гаунд Шеф до пластики / Фото: SWNS

Щоб боротися з проблемами очей у Шефа, Макдермотт спочатку використовувала краплі, але незабаром зрозуміла, що йому потрібно щось радикальніше. Собаку привезли до ветеринарної лікарні Дубліна, де хірург Майк Вудс видалив велику ділянку шкіри на шиї Шефа і скоригував стан його повік та брів.

Бассет-гаунд Шеф до пластики / Фото: SWNS

Вудс давно вірив, що підтяжка морди покращить якість життя Шефа, але він хотів почекати, поки собака повністю виросте, щоб зробити йому операцію.

"У Шефа була типова анатомія бассет-гаунда, але він страждав від важкого птозу (опущення) верхньої повіки та ектропіону нижньої повіки (млявої та обвислої), через що йому було важко моргати і правильно бачити", — пояснив Вудс. "Я виконав коронарну ритідектомію (підтяжку морди), щоб видалити дуже велику кількість шкіри в дорсальній ділянці шиї поряд з його вухами".

Бассет-гаунд Шеф після пластики / Фото: SWNS

Вудс описав операцію як "довгу" і "складну", але Шеф щасливий як ніколи, тому що знову добре бачить.

"Зір Шефа значно покращився завдяки Майку, і це справило позитивний вплив на якість його життя", - сказала Трейсі.

Бассет-гаунд Шеф після пластики / Фото: SWNS

"Він завжди був щасливим псом, який будував життя по-своєму, попри всі проблеми, які він мав. Тепер ми тішимося, що він добре бачить, зокрема, і нас", - додала вона.

Шеф не єдиний пес, який переніс пластичну операцію. Доктор Едгар Бріто, ветеринар та пластичний хірург із Сан-Паулу, Бразилія, проводив пластику носа, підтяжку морди та імплантацію яєчок собакам. Він навіть уколов ботокс, щоб підняти вуха добермана.

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