Жінка зробила текст ДНК і це зруйнувало шлюб її бабусі: таємницю приховували 45 років 

Жінка задля розваги зробила тест ДНК та виявила, що у її дідуся є ще одна родина, яку він приховував 45 років.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка розповіла, що замовила набори для тестування для своєї сім'ї після того, як вони стали популярними - але миттєво пошкодувала про це, коли прийшли результати. Жінка сказала: "Я зробила домашній тест на ДНК. Потім я придбала набори для своїх братів і сестер, батьків і заохотила інших членів моєї сім'ї зробити це. Тест зв'язав нас із кількома родичами, про яких ми навіть не підозрювали".

Але виявилося, що у її 67-річного дідуся є ціла інша сім'я, яку він тримав у таємниці щонайменше 45 років.

"Він законно одружений з іншою жінкою, а не з моєю бабусею, - додала вона. - Вони зіграли весілля, але не перебувають у законному шлюбі. У нього є дружина і купа дітей та онуків з іншою сім'єю. Я не знаю, як він приховував це весь цей час".

Вона продовжила пояснювати, що її дідусь багато подорожує по роботі, але вони ніколи б не подумали, що він з тих людей, які живуть таємним подвійним життям.

Жінка додала: "Моя бабуся спустошена. Вони були "одружені" протягом 45 років, але коли ми провели розслідування, виявилося, що шлюб не був справжнім. Ніхто з нас не знав про це, і тепер це має такий вигляд, наче наша сім'я була зруйнована, як й інша його сім'я. Я хочу, щоб ми могли повернутися в минуле. Я б хотіла повернутися в минуле і не проходити цей дурний тест".

Зруйнована правдою, жінка звернулася до користувачів соцмереж, щоб закликати інших не здавати ДНК-тести, кажучи, що "деякі речі краще приховувати".

Нагадаємо, син заради розваги зробив тест ДНК та викрив свою маму у зраді.

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