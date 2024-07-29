Жінка зустріла чоловіка у сміттєвому баку: "Тепер наша дитина спить у ліжечку, яке ми знайшли"

Подружжя вже не може дочекатися, коли донька підросте, щоб взяти її з собою на занурення у сміттєві контейнери.

Пара, яка познайомилася на сміттєзвалищі, розповіла, як тепер її спільна дитина спить у ліжечку, знайденому в смітнику.

Про це пише Mirror.

39-річна Ерін Шеффілд та її 35-річний чоловік Дейв познайомилися на смітнику під час навчання в університеті і знайшли спільну мову через любов до пошуку цінних речей у сміттєвих баках. Пара була разом 15 років і одружилася в червні 2021 року.

Закохані дізналися, що чекають на дитину в липні 2023 року, і почали полювати на смітниках за речами для свого малюка – наприклад, дитячою гойдалкою, ліжечком і невідкоркованими пляшками. Донька Евелін з'явилася на світ у квітні 2024 року і тепер пара не може дочекатися, щоб взяти її з собою на занурення у сміттєві баки.

Ерін із донькою

Ерін, координаторка благодійності, з Буффало, штат Нью-Йорк, США, сказала: "У Евелін все чудово, вона так швидко росте. Ми дуже щасливі. Ми знайшли переносне ліжечко, в якому вона тепер спить, оскільки виросла з кошика. Нове воно коштувало б 150 доларів. Ми знайшли його в довгому смітнику на задньому дворі великого універмагу, куди викидали всі дитячі речі. Там були автокрісла, але у нас вони вже були. На щастя, мій чоловік натрапив на іншу маму, яка саме рилася в смітнику, і вона взяла автокрісло".

Пара познайомилася 2009 року, коли Джеймс навчався в Університеті Буффало, а Ерін переїхала до міста, щоб працювати у веломагазині. Через декілька місяців їхня дружба переросла у стосунки і вони разом ходили на полювання за "смаколиками".

Дейв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

Ерін пригадала: "Ми познайомилися на смітнику. Я побачила його, висунула голову і запитала, що він робить. Він вистрибнув, ми привели себе до ладу і провели цілий день, пірнаючи у сміттєвих баках. Ми обмінялися номерами телефонів і продовжували спілкуватися, і відтоді пірнаємо вдвох".

Ерін і Дейв кажуть, що під час пандемії вони дуже захопилися зануренням у сміттєві баки, оскільки у них з'явилося більше вільного часу. Вони знаходили металобрухт, меблі та предмети повсякденного вжитку і продавали їх на eBay або Facebook Marketplace.

Ерін

У середньому, за словами Дейва, пара заробляє $20 тисяч на рік, продаючи речі, які вони знаходять у смітнику. Він сказав: "Я поділяю речі на три категорії: металобрухт, який я можу продати, речі, які я можу знайти і продати на eBay або Facebook, і речі, які ми можемо або подарувати, або залишити собі".

На річниці весілля пара також шукає подарунки на смітнику. Дейв сказав: "Я знайшов троянди на смітнику на нашу річницю – вони були ідеальні, навіть не старі. Я багато чого знаходжу, особливо в передріздвяні місяці. Якщо я знаходжу щось, що, я знаю, сподобається Ерін, я хапаю це. Я приніс їй кавові горнятка, підсвічники, свічки і квіткові горщики, оскільки вона дуже любить садівництво".

Ерін та Дейв

У квітні 2024 року в лікарні Мерсі в Буффало з'явилася на світ їхня донька Евелін. До її народження Ерін і Дейв часто підбирали для Евелін речі зі смітників – ліжечка, пляшечки та гойдалки.

Ерін сказала: "Там був дитячий магазин, який закрився, і ми знайшли там багато чудових речей. Ми знайшли дитячі гойдалки і дитяче крісло. Я також знайшла декілька невідкоркованих пляшечок, які я зберегла".

Ерін та Дейв / Фото: tiktok.com/@loveinthedumpster

Тепер, коли народилася Евелін, Ерін не може займатися улюбленою справою, натомість Девід вирушає на пошуки декілька разів на тиждень. Вони сподіваються, що одного дня візьмуть Евелін з собою.

Нагадаємо, чоловік 71 день їв п'явок та пив росу, щоб вижити. Він залишився на самоті в нестерпній австралійській спеці.

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