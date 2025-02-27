Жінка зустріла коханого у відділі туалетного паперу і набила тату у вигляді рулону – фото

Жінка, яка зустріла кохання свого життя в магазині у відділі туалетного паперу, на честь цього зробила собі відповідне татуювання.

Про це пише New York Post.

1986 року Шерон Кіллз і Джефф працювали в одному супермаркеті, де і познайомилися під час зміни. Невдовзі пара пішла на своє перше побачення і відтоді не розлучалася.

2008 року жінка вирішила зробити тату на честь їхньої доленосної зустрічі – золотий рулон туалетного паперу в оточенні метеликів, а всередині викарбувана дата їхнього знайомства.

Шерон і Джефф / Фото: SWNS

Тату Шерон / Фото: SWNS

Зараз Шерон 57 років, а Джеффу – 63, і вони щасливі разом протягом 39 років.

"Ми кохаємо одне одного, чіпляємося одне до одного, але буває нелегко, особливо коли йде футбол. Але я б не змінила нічого в світі – у мене на нозі не просто так рулон туалетного паперу".

Шерон і Джефф / Фото: SWNS

Шерон каже, що у пари бувають злети і падіння, і вони багато разів сварилися на футболі, але вона не може уявити, що може бути з кимось іншим.

Зі свого боку, Джефф поділився, за що особливо цінує свою обраницю: "Мені подобається її добрий характер, і вона зупиниться, щоб допомогти будь-кому — вона моя споріднена душа".

Нагадаємо, 32-річний чоловік одружився з 53-річною матір'ю своєї однокласниці.

Читайте також: